Ветеран ФСБ об операции под Владимиром: ИГ* понимает, что проиграло

Сотрудники ФСБ ликвидировали под Владимиром двух вероятных боевиков, готовивших теракты. Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокий профессионализм российских спецслужб.

Во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двух вероятных боевиков, связанных с международными террористическими организациями.

При задержании подозреваемые оказали сопротивление, вступив в бой с сотрудниками спецслужбы.

По данным ведомства, уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения состояли на связи у вербовщиков международных террористов. Они интересовались технологией изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершить террористические акты на территории России.

На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Среди силовиков пострадавших нет.

Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.

ФСБ также сообщила, что еще одну группу экстремистов задержали в Краснодаре. При обыске в квартире подозреваемых обнаружили взрывчатое вещество, коробки с гайками и религиозно-экстремистскую литературу.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что международные террористы наращивают вербовку боевиков на Северном Кавказе, там активизировалось бандподполье, а спецслужбы фиксируют попытки создания законспирированных террористических ячеек.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik выразил предположение, к какой группировке могли принадлежать возможные боевики.

"Активнее всего в Средней Азии работает "Хизб ут-Тахрир"*. Ее представители активно работают и на территории России. Они направляют боевиков на подготовку в лагеря на территории Пакистана, в Ирак и в Сирию в ряды ИГИЛ*. Сейчас боевики ИГИЛ* понимают, что стратегически проиграли битву за Сирию, и начинают отправлять своих людей по домам и в Россию, в том числе. Эти люди вербуют себе сторонников и готовят теракты", – сказал Сергей Кривошеев.

При этом он отметил высокий профессионализм российских спецслужб.

"О росте терроризма в России говорить, наверное, пока еще преждевременно. Но то, что террористические группировки и зарубежные, и действующие в России будут пытаться (совершать теракты) – они всегда пытались. Но благодаря серьезной работе наших спецслужб им не удается совершать теракты. Проходит множество задержаний, теперь еще и под Владимиром пара попалась на подготовке теракта", – сказал ветеран ФСБ.

*Террористическая группировка запрещена в РФ

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