Директор Института диабета: многие не знают, что больны

Каждые 15 лет численность больных сахарным диабетом в мире увеличивается вдвое. Такие данные в эфире радио Sputnik озвучила директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова. При этом только каждый второй знает о своем диагнозе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 10 секунд в мире умирает один больной сахарным диабетом, то есть ежегодно более 3,5 млн человек – больше, чем от СПИДа и гепатита. Заболеваемость диабетом второго типа уже давно приобрела характер эпидемии. Как бороться с этой проблемой, обсуждают участники XI Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", который проходит в Москве с 19 по 21 апреля.

По словам директора Института диабета, академика РАН Марины Шестаковой, в России каждый 20-й страдает от этого недуга.

"Мы провели исследование реальной распространенности сахарного диабета. Численность больных составляет около 8-9 миллионов. В целом это 5,5% от населения России. Это все же ниже, чем та статистика, которая указывается международными агентствами. Они экстраполируют данные с соседних с нами стран на Россию. Тем не менее, 8-9 миллионов – это огромная армия больных, которые нуждаются в помощи. И эта армия увеличивается год от года", – сказала Марина Шестакова в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, опасность диабета второго типа заключается в том, что заболевание не сопровождается какой-то очевидной, яркой симптоматикой. Поэтому человек может просто не заметить того момента, когда он заболел.

"Действительно, процент выявленных — не выявленных больных диабетом у нас составляет 50 на 50. На 50% выявленных, которым поставлен диагноз, которые занесены в базу данных и получают лечение, приходится еще 50% не выявленных, которые не знают о болезни и не лечатся. Так что это проблема", – отметила Марина Шестакова.

По ее словам, существуют определенные факторы, которые способствуют развитию болезни.

"Ожирение – это первый фактор. Связанное с ожирением избыточное калорийное питание и малая подвижность. Это то, что приводит к ожирению, и соответственно связано с сахарным диабетом. Какие еще факторы риска – это, конечно же, наследственность. То есть, если у человека в семье родственники первой линии родства или же второй линии родства – мама, папа, бабушки, дедушки – страдают диабетом второго типа, то у этого человека риски тоже повышаются. То есть ему надо быть начеку и вовремя проводить диспансеризацию ", – подчеркнула специалист.

Директор Института диабета: многие не знают, что больны Your browser does not support HTML5 audio

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.