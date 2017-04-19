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Аналитик: Украине выгодно покупать уголь в США? Вранье, они не договаривают

14:4619.04.2017
(обновлено: 14:57 19.04.2017)
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Погрузчик на угольном складе обогатительной фабрики Каскад ОАО Кузбасская топливная компания в Кемеровской области
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Министерство энергетики Украины просит запретить импорт российского угля. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этом вопросе Киев руководствуется уже знакомой логикой.

Министерство энергетики Украины направило в правительство пакет документов, необходимых для введения запрета на ввоз угля из России, сообщает телеканал "Эспрессо" со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Насалика.

Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Бизнес-план от Порошенко: бесплатная доставка угля с конфискацией

В министерстве отметили, что Киев рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США. Насалик назвал такой вариант выгодным как с точки зрения логистики, так и по цене.

"Если мы договоримся по этому контракту, то нам не будут нужны все остальные", – добавил он.

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса. В феврале Киев ввел чрезвычайные меры в энергетике, которые предусматривали снижение потребления и почасовое отключение электричества, а в начале апреля несколько украинских теплоэлектростанций остановили работу.

Сортированный уголь, архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Эксперт: донбасский уголь теперь будет обходиться Украине дороже

В 2016 году Украина получала антрацит из двух стран – России и ЮАР. На фоне торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину. Киев обратился за помощью к США, а также планировал возобновить поставки из Южной Африки и других стран.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что Киев руководствуется той же логикой, что и при решении газовых вопросов.

Погрузка угля
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky
Мнение: уголь из США или Австралии станет для Киева "дорогим удовольствием"

"Это такая же история, как с газом. Киев руководствуется логикой, что политика важнее экономики. При этом будут постоянно говорить, что им дают гигантские скидки. Слова министра о том, что этот вариант выгоден Украине – вранье. На американском рынке уголь действительно дешевый. Но когда вы его довезете до Украины, он вам выйдет гораздо дороже, чем возможные закупки российского угля, не говоря уже про донбасский уголь. Украинцы просто не договаривают, что стоимость доставки будет довольно высокой. Кроме того, уголь привезут в Одессу. С советского времени уголь шел с востока на запад, все железные дороги Украины так проложены к электростанциям. Теперь же придется расширять пропускную способность железных дорог, где-то выстраивать новые пути. Все это влетит в копеечку. Но политическая логика диктует Киеву условия, что надо закупать где-то, но, не дай бог, не в России", – сказал Игорь Юшков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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