Аналитик: Украине выгодно покупать уголь в США? Вранье, они не договаривают

Министерство энергетики Украины просит запретить импорт российского угля. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этом вопросе Киев руководствуется уже знакомой логикой.

Министерство энергетики Украины направило в правительство пакет документов, необходимых для введения запрета на ввоз угля из России, сообщает телеканал "Эспрессо" со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Насалика.

В министерстве отметили, что Киев рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США. Насалик назвал такой вариант выгодным как с точки зрения логистики, так и по цене.

"Если мы договоримся по этому контракту, то нам не будут нужны все остальные", – добавил он.

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса. В феврале Киев ввел чрезвычайные меры в энергетике, которые предусматривали снижение потребления и почасовое отключение электричества, а в начале апреля несколько украинских теплоэлектростанций остановили работу.

В 2016 году Украина получала антрацит из двух стран – России и ЮАР. На фоне торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину. Киев обратился за помощью к США, а также планировал возобновить поставки из Южной Африки и других стран.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что Киев руководствуется той же логикой, что и при решении газовых вопросов.

"Это такая же история, как с газом. Киев руководствуется логикой, что политика важнее экономики. При этом будут постоянно говорить, что им дают гигантские скидки. Слова министра о том, что этот вариант выгоден Украине – вранье. На американском рынке уголь действительно дешевый. Но когда вы его довезете до Украины, он вам выйдет гораздо дороже, чем возможные закупки российского угля, не говоря уже про донбасский уголь. Украинцы просто не договаривают, что стоимость доставки будет довольно высокой. Кроме того, уголь привезут в Одессу. С советского времени уголь шел с востока на запад, все железные дороги Украины так проложены к электростанциям. Теперь же придется расширять пропускную способность железных дорог, где-то выстраивать новые пути. Все это влетит в копеечку. Но политическая логика диктует Киеву условия, что надо закупать где-то, но, не дай бог, не в России", – сказал Игорь Юшков.

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