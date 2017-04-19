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Американист: против Трампа пытаются использовать психиатров

14:0919.04.2017
(обновлено: 14:20 19.04.2017)
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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo/ Evan Vucci
Демократы хотят отстранить от власти президента США Дональда Трампа по состоянию ментального здоровья, пишут СМИ. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что этот вопрос поднимается уже не в первый раз.

Демократы хотят отстранить от власти президента США Дональда Трампа по состоянию ментального здоровья, пишет The Hill.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
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Сенатор Эрл Блюменауэр предлагает пересмотреть 25-ю поправку к конституции, которая регламентирует досрочное прекращение полномочий главы государства. Демократ хочет наделить бывших президентов и вице-президентов США правом признавать действующего хозяина Белого дома недееспособным. Для такого решения необходимо согласие министров и двух третей обеих палат конгресса.

Поводом для новых разговоров о 25-й поправке стало эксцентричное поведение Трампа.

Американист Дмитрий Михеев отметил в эфире радио Sputnik, что вопрос о ментальном здоровье Трампа поднимается уже не в первый раз.

"Еще год назад очень респектабельные американские издания писали, что у него есть явные отклонения в ментальной сфере: мания собственной грандиозности, эмоциональность, импульсивность. Примерно полтора месяца назад Американская психиатрическая ассоциация обратилась в конгресс с инициативой определить ментальное здоровье человека, не проводя с ним диагностической процедуры. Собрано уже 30 тысяч подписей психологов и психиатров, которые призывают отстранить Трампа от его должности на том основании, что он ментально не здоров. И сейчас, видимо, демократы решили воспользоваться этим профессиональным мнением. Они хотят изменить 25-ую поправку, где говорится, что человек может быть отстранен, если он не может управлять государством по состоянию физического здоровья. Они исправят на "состояние умственного здоровья", добавив буквально одно слово. Для этого необходимо согласие двух третей обеих палат конгресса. Если это будет сделано, то у них будет повод обратиться к мнению профессиональных психиатров", – сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

Сенатор США Джон Маккейн. 2015 год
© AP Photo/ Andrew Harnik
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Он напомнил, что подобные прецеденты в США уже были.

"Против (кандидата Республиканской партии в президенты страны на выборах 1964 года – ред.) Бари Голдуотера, например, тоже были собраны тысячи подписей, но тогда он еще был кандидатом, поэтому не было необходимости для слушаний в конгрессе. Но это явно подействовало на электорат", – отметил американист.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lat.48
Так у них практически все с этими "ментальными" отклонениями. Это же американская "психическая норма". И чего пузырятся.
14:31
19.04.2017
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