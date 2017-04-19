Эксперт о новом скандале в Польше: она не хочет быть нормальной страной

Публикация части архивов спецслужб бывшей Польской народной республики стала причиной громкого скандала в Польше. Специалист по Восточной Европе Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что поляки от таких скандалов уже начали уставать.

Имена почти тысячи польских разведчиков времен Польской народной республики (ПНР) обнародовал Институт национальной памяти. В списке есть и те шпионы, которые продолжали работать после падения коммунистического режима, сообщает Gazeta Wyborcza. В публикации ситуация названа "невероятным скандалом".

Недавно принятый в Польше закон об Институте национальной памяти обязал рассекретить архивы спецслужб ПНР. "Имена почти тысячи офицеров и агентов разведки ПНР раскрывает публично доступный каталог Института национальной памяти. Иностранные службы, не вставая из-за стола, могут идентифицировать наших шпионов", – пишет издание.

В каталоге приводятся настоящие имена разведчиков и их оперативные псевдонимы, под которыми офицеры выступали за рубежом. "Это невероятный скандал. Большинство из этих людей живы, открыты их контакты. Польское государство просто их выдало", – заявил изданию бывший сотрудник разведки, до недавнего времени курировавший один из отделов в этой службе.

В частности, каталог подтверждает, что офицером разведки был Мариуш Казана, глава дипломатического протокола МИД Польши, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Как о разведчике из каталога можно узнать и о Ярославе Сконечке – человеке, который активно занимался работой по вступлению Польши в НАТО. Теперь он сам работает в структурах альянса.

По словам доцента кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, подобными акциями правящая в Польше партия "Право и справедливость" рассчитывает укрепить свои позиции в глазах избирателей. Однако, считает он, может быть и обратный эффект.

"Это все надо воспринимать в контексте "весеннего обострения" продолжающейся круглый год "польско-польской войны". Безусловно, скандал огромный… И он так просто не забудется, потому что это очень серьезное нарушение всех существующих законов. Институт национальной памяти, что бы там ни говорили – это структура государственная, финансирующаяся государством. И, безусловно, политические оппоненты власти это очень хорошо запомнят", – сказал Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik.

По его мнению, запас "сенсаций", призванных дискредитировать в глазах польских избирателей все, что связано с бывшей ПНР, уже иссякает.

"Такое впечатление, что запас уже заканчивается. Потому что "круги" эти идут постоянно. Безусловно, они хотят как-то расстаться с наследием государства, которое, как к нему ни относись, существовало с конца 40-х годов до 1989 года, то есть больше 40 лет. И миллионы поляков были так или иначе вовлечены в дела этого государства. Поэтому так просто с ним расстаться, как предлагают деятели Института национальной памяти, не получается. И на следующих выборах поляки будут выбирать, какая им власть нужна: та, которая постоянно говорит о люстрации, о том, что всех, кто жил в так называемой "народной Польше", нужно проверить на предмет сотрудничества со службой безопасности, или им нужна нормальная европейская страна. Польша очень не хочет быть нормальной европейской страной", – считает Юрий Борисенок.

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