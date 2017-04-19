США
19.0419 апреля13:12МСК
USD55.98-0.27
EUR59.61-0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: удар по КНДР – авантюра, которая может плохо закончиться для США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (214)
13:0919.04.2017
(обновлено: 13:12 19.04.2017)
0120
Военные учения Южной Кореи и США возле границы с Северной Кореей
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
Президент США Дональд Трамп заявил о реальности угрозы ядерной войны с Северной Кореей. Политолог Алексей Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Северная Корея для американского лидера является серьезным раздражителем.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове. При этом американский лидер признал, что угроза ядерной войны с КНДР существует.

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мнение: от видео "ракетного удара по США" в Вашингтоне заскрежетали зубами

"Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет", – заявил Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV.

"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР (Си Цзиньпином – ред.), эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая – ред.) есть достаточно власти над КНДР. Мы посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация", – добавил президент США, отвечая на вопрос, стоит ли американцам опасаться возможной ядерной войны с КНДР.

Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Токио. 18 апреля 2017
© AP Photo/ Eugene Hoshiko
Политолог: цель давления США на КНР и КНДР – "вернуться" на Дальний Восток

Трамп также заявил, что решением проблемы КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".

"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына – ред.) есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", – подчеркнул американский лидер.

Доктор политических наук Алексей Гусев считает, что идет нагнетание обстановки.

"Северная Корея провела уже несколько испытаний ядерного оружия. И сейчас будет, вероятно, проведено еще одно испытание, корейцы об этом говорят. При этом, конечно, существует нагнетание обстановки. Понятно, что Дональд Трамп должен о чем-то заявить серьезном. Северная Корея для него является достаточно серьезным раздражителем, это такая серьезная "заноза", которая его (Дональда Трампа) беспокоит", – сказал Алексей Гусев в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, США не станут наносить удар по Северной Корее, так как это может привести к негативным последствиям для самой Америки.

"Никакого удара по Северной Корее не будет. Потому что у КНДР есть не только ядерное оружие, есть еще и средства доставки – ракеты с дальностью полета порядка пяти тысяч километров. А этого достаточно, чтобы ударить по территории Соединенных Штатов. Так что по территории Северной Кореи, скорее всего, никакого удара не будет. Потому что это авантюра, которая очень плохо может закончиться для самих США. А вот во время испытаний ракеты КНДР США могут перехватить ракетами-перехватчиками. Такое может быть", – считает политолог.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ракетных испытаний Пхеньяна. В Вашингтоне не исключают возможности военных мер против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении с помощью санкций.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена