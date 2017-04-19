Политолог: удар по КНДР – авантюра, которая может плохо закончиться для США

Президент США Дональд Трамп заявил о реальности угрозы ядерной войны с Северной Кореей. Политолог Алексей Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Северная Корея для американского лидера является серьезным раздражителем.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове. При этом американский лидер признал, что угроза ядерной войны с КНДР существует.

"Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет", – заявил Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV.

"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР (Си Цзиньпином – ред.), эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая – ред.) есть достаточно власти над КНДР. Мы посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация", – добавил президент США, отвечая на вопрос, стоит ли американцам опасаться возможной ядерной войны с КНДР.

Трамп также заявил, что решением проблемы КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".

"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына – ред.) есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", – подчеркнул американский лидер.

Доктор политических наук Алексей Гусев считает, что идет нагнетание обстановки.

"Северная Корея провела уже несколько испытаний ядерного оружия. И сейчас будет, вероятно, проведено еще одно испытание, корейцы об этом говорят. При этом, конечно, существует нагнетание обстановки. Понятно, что Дональд Трамп должен о чем-то заявить серьезном. Северная Корея для него является достаточно серьезным раздражителем, это такая серьезная "заноза", которая его (Дональда Трампа) беспокоит", – сказал Алексей Гусев в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, США не станут наносить удар по Северной Корее, так как это может привести к негативным последствиям для самой Америки.

"Никакого удара по Северной Корее не будет. Потому что у КНДР есть не только ядерное оружие, есть еще и средства доставки – ракеты с дальностью полета порядка пяти тысяч километров. А этого достаточно, чтобы ударить по территории Соединенных Штатов. Так что по территории Северной Кореи, скорее всего, никакого удара не будет. Потому что это авантюра, которая очень плохо может закончиться для самих США. А вот во время испытаний ракеты КНДР США могут перехватить ракетами-перехватчиками. Такое может быть", – считает политолог.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ракетных испытаний Пхеньяна. В Вашингтоне не исключают возможности военных мер против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении с помощью санкций.

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