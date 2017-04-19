Мнение: от видео "ракетного удара по США" в Вашингтоне заскрежетали зубами

В Северной Корее показали видеоролик с имитацией ракетного удара по США. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал это составной частью антиамериканской пропаганды Пхеньяна.

В Северной Корее показали видеоролик с имитацией ракетного удара по США, сообщает агентство Ренхап.

На записи, которую продемонстрировали во время торжеств в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего северокорейского лидера, показан пуск новой баллистической ракеты. На кадрах видно, как снаряд пересекает океан и наносит удар по одному из городов США. В следующей сцене появляется горящий американский флаг на фоне кладбища.

Торжества прошли на фоне небывалой эскалации напряженности на Корейском полуострове. Эксперты сходятся во мнении, что КНДР может до 25 апреля (годовщина создания Корейской народной армии) провести шестое ядерное испытание или очередной пуск ракеты.

В Вашингтоне не раз говорили, что готовы воздействовать на Пхеньян всеми доступными средствами и "устанавливать мир силой". В ответ Северная Корея пригрозила ответить на провокации ядерным ударом.

Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что видеоролик – это составная часть антиамериканской пропаганды Северной Кореи.

"Весь пропагандистский аппарат КНДР врагом номер один считает, безусловно, Соединенные Штаты, поэтому денно и нощно делает такие информационные "выстрелы" в их сторону. Такая ситуация является продолжением нескладывающихся, крайне обострившихся американо-северокорейских отношений. И я думаю, что Пхеньян таким образом компенсирует те оскорбительные выпады, которые раз за разом звучат в его адрес из Вашингтона. Уверен, что там этот ролик посмотрели и поскрежетали зубами – американцы не любят, когда их так щелкают по носу", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, КНДР продолжит ядерные испытания, подавая тем самым сигнал США и странам региона о необходимости договариваться.

"Думаю, что испытания все-таки будут проводиться. Потому что это не только прихоть Северной Кореи, которая мечтает обрести надежные ядерные "латы", но это еще и определенный сигнал и Вашингтону, и Токио, и Сеулу: мол, ребята, давайте договариваться. Чего все эти три стороны категорически не хотят. Пхеньян сильнее всего раздражает провокационные учения, которые под эгидой США регулярно устраиваются у границ КНДР. Пхеньян для начала просит не проводить такие учения. И если остатки понимания еще остались в умах американских и южнокорейских дипломатов, то на такую просьбу надо откликнуться – это был бы шаг к компромиссу", – отметил военный эксперт.

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