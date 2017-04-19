Эксперт о перехвате США Ту-95 близ Аляски: наши полеты вызывают "интерес"

США подтвердили, что поднимали самолеты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски. Военный эксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik отметил, что российские самолеты не заходили в воздушное пространство других государств и ничего не нарушали.

Северное командование Вооруженных сил США подтвердило, что военные поднимали самолеты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски.

По словам представителя командования, которого цитирует телеканал ABC News, инцидент произошел в 100 морских милях (185,2 километра) от берега.

Военный утверждает, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, но внутри американской опознавательной зоны ПВО, которая простирается на 200 миль от побережья. Пентагон требует оповещать о движении иностранных воздушных судов в этом районе.

Американские военные поднимали на перехват Ту-95 два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали российские самолеты, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

По данным российского Минобороны, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по воздушному патрулированию. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

"Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", – заявили в оборонном ведомстве.

Ту-95МС составляют основу российской стратегической авиации. Самолеты могут нести на борту крылатые ракеты Х-55.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik подчеркнул, что российские истребители не входили в воздушное пространство сопредельных государств.

"Это международные воды, поэтому мы осуществляем патрулирование, и в ответ возможно воздействие сопредельного государства. Мы выполняем свои задачи: например, проверяем натренированность летного состава. Поэтому все естественно. Мы же не заходили в пространство сопредельного государства", – сказал Владимир Попов.

По его словам, Ту-95МС выполняли рутинные задачи.

"Наши истребители выполняют задачи мониторинга, по военной линии – это задачи разведки. А как же иначе? Как еще посмотреть, например, ледовую обстановку в том или ином проливе, какой-то зоне, ведь ходят корабли, подводные лодки должны всплывать на поверхность – прежде чем она будет выполнять какую-то задачу, ей надо дать информацию. Лет пять-семь назад это происходило гораздо эпизодичнее, сейчас это более планово. И это вызывает интерес, потому такая практика "общения" в воздушном пространстве и существует", – сказал военный эксперт.

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