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Мнение о применении иприта боевиками ИГ*: сыграл роль фактор неожиданности

09:1919.04.2017
(обновлено: 10:08 19.04.2017)
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(0:38 / 4.18Mb / просмотров видео: 27206)
Sputnik
Боевики ИГ* применили иприт против американцев в Ираке, сообщают СМИ. Военный эксперт Антон Мардасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что боевики применяют диверсионные методы войны, к которым американские военные оказались не готовы.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, в результате атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием. В связи с атакой было начало расследование.

Как сообщает корреспондент CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.

Это уже вторая за последние несколько дней совершенная ИГ* химатака: ранее сообщалось, что боевики применили снаряд, предположительно, с хлорином на западе Мосула.

По мнению военного эксперта, руководителя отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антона Мардасова, боевики применяют диверсионные методы войны, к которым американские военные оказались не готовы.

"Любое вооружение любой армии не готово к применению партизанских, диверсионных методов войны. Те же заряды с хлорином можно создать на уровне школьной лаборатории. У ИГ* есть ячейки по всей стране и во всех провинциях, и все это применяется в жилом массиве, применяется неожиданно, в том числе и химоружие. Поэтому так сложна борьба с феноменом ИГ*", –  сказал Антон Мардасов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, боевики обладают большими запасами химоружия.

"Складирование запасов химоружия возможно в подземных тоннелях – они подготавливались активно, когда был провозглашен халифат в 2014 году в Мосуле. Тогда боевики зря времени не теряли – они готовились оборонять город, понимая, что рано или поздно его придут освобождать. Тогда же было налажено производство химоружия у ИГ* в Ираке на заводе пестицидов и на других более мелких предприятиях", – отметил военный эксперт.

*Террористическая группировка запрещена в России

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Комментарии
21 пользователь оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
leo-palij
Странно, что до сих пор не обвинили Путина В.В.
09:37
19.04.2017
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Константин Корнилов
Наверное опять рука Кремля, Российские спецслужбы стремящиеся подставить "умеренных" под удар, Российские школьники заброшенные на территорию контролируемую боевиками готовят СМП и ОМУ, а взломанные Российскими хакерами арабы берут бочки и бегут с ними в обнимку к американским базам...так ведь у ИГ нет боеприпасов с отравляющими веществами, ведь Бом об этом вопил в очередной раз пока его Сатановский нагибал в позу)
09:39
19.04.2017
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