Продюсер Андрей Сигле: наш фильм свяжет Петербург и сирийскую Пальмиру

Россия и Сирия снимут первый совместный игровой фильм под названием "Пальмира". Как отметил генеральный продюсер проекта Андрей Сигле в эфире радио Sputnik, фильм – не о далекой войне, а об обычных людях.

Съемки первого игрового российско-сирийского фильма "Пальмира" начнутся в конце этого года и пройдут в том числе в Сирии. Предположительно картина выйдет в прокат в 2019 году. Об этом рассказал генеральный продюсер проекта Андрей Сигле на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Российская компания "Пролайн-медиа" и сирийская Shaghaf подписали соглашение о создании совместного художественного фильма "Пальмира". Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями втайне бежит в Сирию. Он отправляется на ее поиски. Режиссером картины станет Иван Болотников.

"Мы рады, что сирийские партнеры примут участие в съемках фильма. События, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, касаются всего мира. И если ваш фильм поможет удержать людей на стороне добра, то вы занялись этим делом не зря", – сказал Мединский.

В эфире радио Sputnik генеральный продюсер картины Андрей Сигле отметил, что создатели фильма попытаются рассказать о большом зле, которое представляет собой терроризм.

""Пальмира" – это фильм и про нас, и про войну, которую развязал слепой фанатизм против нормальных людей. Бомбы взрываются и в питерском метро, и в парижском кафе, людей давят автомобилями в Ницце, Стокгольме. Мы не должны оставаться в стороне, важно понимать, что терроризм – это большое зло. Фильм не о далекой Сирии и каких-то "далеких войнах". История картины касается нас напрямую", – сказал Андрей Сигле.

Он добавил, что в фильме не будут показаны боевые действия. Это рассказ об обычных людях, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

"Главный герой картины – врач, не очень успешный, у него семья, дети. И в один момент его супруга исчезает и оказывается в ИГИЛ (организация запрещена в РФ, – ред.). Сценарий фильма оригинальный, собирательный. В то же время это попытка понять, почему люди бегут туда, и каким образом от этого можно защититься. Съемки, скорее всего, пройдут в Петербурге, а дальше – в Турции и Сирии. В Сирии мы постараемся провести съемки в безопасных местах, конечно, хотелось снять в Пальмире. В фильме есть важная перекличка: Петербург, который называют Северной Пальмирой и сирийская Пальмира как некий образ страдания людей, многовековой культуры, которая попала под прицел террористов", – рассказал Андрей Сигле.

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