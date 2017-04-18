Гурцкая о ситуации с Евровидением: мы это выдержим. Иначе нельзя

Запрет на въезд Юлии Самойловой на Украину для участия в "Евровидении-2017" – неправильное и бесчеловечное отношение не только к российской исполнительнице, но и в целом к конкурсу. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразила певица Диана Гурцкая.

Россия не примет участия в "Евровидении-2017" в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после запрещения Украиной российской участнице Юлии Самойловой въезда в страну, объявил на днях Европейский вещательный союз (ЕВС). Самойлова должна была представлять Россию с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины закрыла ей въезд из-за посещения Крыма в 2015 году.

ЕВС предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать "Евровидение-2017". Гендиректор телекомпании Константин Эрнст сообщил, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году.

Заслуженная артистка России, певица, председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая в интервью радио Sputnik рассказала о своем отношении к ситуации вокруг конкурса "Евровидение-2017".

"Конечно, обидно. Потому что это совершенно неправильное, бесчеловечное отношение к исполнительнице и вообще к конкурсу. Каждый исполнитель мечтает попасть на этот конкурс, и я не была исключением, в свое время я тоже принимала в нем участие. Это был такой некий музыкальный мир, огромное музыкальное событие. И на сегодняшний день к этому конкурсу есть большой вопросительный знак. Потому что здесь все-таки чувствуется политическая подоплека", – сказала Диана Гурцкая.

Она рассказала о своем участии в конкурсе девять лет назад и о поддержке, которую оказывали друг другу участники из разных стран.

"В 2008 году я участвовала в этом конкурсе, представляла Грузию, и мне даже присниться не могла ситуация, которая происходит сейчас. Тогда собрались дети Советского Союза: я представляла Грузию, Дима Билан – Россию, Руслан Алехно – Белоруссию и Ани Лорак – Украину. Мы все друг за друга болели. Было сопереживание. Я считаю, что мы не должны это терять", – отметила певица.

По ее мнению, ситуацию с "Евровидением" в Киеве надо просто пережить.

"Музыка не имеет границ. Язык музыки – это язык мира, язык любви. Но, к сожалению, в этот раз об этом не подумали. А это является ошибкой, это недопустимо. То, что происходит сейчас, мы просто должны пережить. Мы должны быть сильными. Когда мы будем сплоченными, когда мы будем вместе, мы все это выдержим. Иначе нельзя", – уверена Диана Гурцкая.

Смотрите видеоверсию интервью:

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