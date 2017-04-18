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Политолог: реакция вице-премьера Украины на требования МВФ – это истерика

17:0918.04.2017
(обновлено: 17:12 18.04.2017)
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Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2017/ Yuri Gripas
Вице-премьер Украины Павел Розенко поставил под сомнение профессионализм главы миссии МВФ, обвинив его в непонимании украинских реалий. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, Киеву приходится спорить с тем, кто его "кормит".

Вице-премьер Украины Павел Розенко поставил под сомнение профессиональные способности главы миссии Международного валютного фонда на Украине Рона ван Родена. Комментируя его статью об острой необходимости введения пенсионной реформы на Украине, Розенко отметил, что глава миссии МВФ не понимает украинских реалий. 

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© РИА Новости. Александр Демьянчук
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"Человек просто не понимает, что это такое, и как оно все работает. Ужасный непрофессионализм", – написал Розенко на своей странице в Facebook. По его словам, он перестал читать "этот бред" после слов Родена о том, что пенсионная система Украины не изменилась с советских времен.

В своей статье глава миссии МВФ раскритиковал действующую на Украине пенсионную систему и проект ее реформы, констатировав, что она не отвечает современным вызовам и является финансово неустойчивой. В частности, он раскритиковал факт невысокого пенсионного возраста на Украине, а также возможность выхода на пенсию досрочно.

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© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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По словам генерального директора Института региональных проблем, кандидата политических наук Дмитрия Журавлева, не платить пенсии – это любимая идея МВФ.

"Предложения МВФ стандартны, но не все страны могут их принять. Похоже, что украинские руководители понимают, что повышение пенсионного возраста в неустойчивой ситуации может дорого обойтись", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

С другой стороны, продолжил политолог, Украина может остаться без обещанного фондом кредита.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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"Когда почти треть населения – пенсионеры, живущие за счет пособий, это действительно чрезмерно даже для нормальной экономики. А экономика Украины сейчас в кризисе, поэтому можно долго "надувать щеки". Думаю, что реакция вице-премьера Украины – это истерика: с одной стороны, власть и так имеет слабую поддержку населения, а с другой – приходится спорить с тем, кто тебя кормит. И тут любой выход плох. Как говорится, цугцванг – любой ход ведет к ухудшению позиции. Если они согласятся с МВФ, то уже завтра на улицах будут все 12 миллионов пенсионеров. А если не согласятся с МВФ, то им нечем будет платить проценты по предыдущим долгам. Так что, похоже, Украине придется поднимать пенсионный возраст – хорошего решения у них все равно нет", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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