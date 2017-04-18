Мнение: для формирования коалиции по разминированию в Сирии уже есть костяк

Экспертная группа стран-гарантов перемирия в Сирии обсудит документ по созданию международной коалиции по разминированию. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что развернутые силы приобретут в САР уникальный опыт.

В ходе работы экспертной группы стран-гарантов перемирия в Сирии на встрече в Тегеране 18-19 апреля предполагается обсудить документ по созданию международной коалиции по разминированию объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии.

Документ был предложен странам-гарантам, а также представителям ООН в ходе переговоров в Астане 14-15 марта. Представители Дамаска, Турции и Ирана уже внесли свои предложения по документу.

Документ предполагает разработку дорожной карты развертывания сил и средств на территории Сирии в координации с руководством САР и нацелен, в первую очередь, на получение помощи для РФ в разминировании Пальмиры.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает подготовленный проект чрезвычайно важным.

"Мы неоднократно предлагали мировой общественности присоединиться и выполнить чрезвычайно важную, жизненно необходимую работу по разминированию территории Сирии. В Тегеране будет предложен довольно удачный, на мой взгляд, проект, который позволит присоединиться к этой работе всем желающим", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, международная коалиция по разминированию приобретет в Сирии уникальный опыт.

"Необходимо понимать, что нужны высококлассные специалисты, обеспеченные передовой робототехникой. Помимо Турции и Ирана, мы обращались к Китаю, Сербии, Японии и уверены в том, что найдутся необходимые, пусть даже не очень большие силы. У них есть возможность получить уникальный опыт в разминировании, а это очень важно для любой страны. Тем более, что все страны стремятся оснастить свои инженерные войска передовыми технологиями, и здесь есть возможность их опробовать. Лучше приобретать такой опыт в чужой стране – звучит цинично, но это правда. Для формирования коалиции по разминированию есть костяк. Наши саперы достаточно успешно работают в Пальмире – более 150 специалистов используют новейшие инженерные робототехнические комплексы "Скарабей" и "Сфера". Делается все, чтобы эта ужасная поговорка о том, что сапер ошибается один раз, ушла в небытие", – отметил военный политолог.

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