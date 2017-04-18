Мнение: Тереза Мэй очень вовремя организовала выборы в парламент

Премьер Британии Тереза Мэй назвала дату досрочных выборов в парламент страны. Эксперт Татьяна Андреева в эфире радио Sputnik выразила мнение, что британский премьер специально рассчитала время для проведения досрочных выборов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент страны, голосование пройдет 8 июня.

Решение было принято на заседании кабинета министров. В среду законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента, для его принятия необходима поддержка двух третей депутатов.

По словам Мэй, досрочные выборы позволят укрепить единство в правительстве в условиях начавшейся в марте процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.

"Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", – отметила премьер-министр, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

Последние опросы показывают рост популярности правящей партии консерваторов, которую представляет Мэй.

По мнению старшего научного сотрудника Сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Татьяны Андреевой, у партии Терезы Мэй есть неплохие шансы победить на выборах.

"Согласно последним опросам общественного мнения, Консервативная партия набрала 46% голосов в свою пользу, тогда как лейбористов поддержало только 25% опрошенных. Получается, что Тереза Мэй опережает по популярности лидера лейбористской партии на 21 пункт. Это своего рода рекорд. У Дэвида Кэмерона была схожая ситуация, но Тереза Мэй даже и здесь смогла опередить его", – сказала Татьяна Андреева в эфире радио Sputnik.

Она считает, что Тереза Мэй приняла правильное решение, назначив досрочные парламентские выборы.

"При этом если посмотреть на ситуацию, то Тереза Мэй предприняла очень правильный шаг. Поскольку с точки зрения проведения сейчас выборов, победа даст ей мандат на проведение жесткого Brexit'а по отношению к Евросоюзу. Кроме того, она очень вовремя организовала эти выборы. Не только потому, что ее поддерживает большинство населения, выборы, которые она проведет, попадут между выборами во Франции и в Германии. То есть это будет тот момент, когда ЕС будет трудно выработать единую позицию против Великобритании. Таким образом, Мэй успеет все-таки получить необходимый мандат (на проведение Brexit'а) у себя в стране", – отметила эксперт.

Британский парламент состоит из палаты лордов и палаты общин. Выборы коснутся лишь последней, поскольку статус лорда является пожизненным. В стране существуют две ведущие политические партии (консервативная и лейбористская), которые фактически и влияют на политику Лондона.

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