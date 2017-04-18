Эксперт о модернизации ядерных сил США: у оружия есть гарантийные сроки

Пентагон до конца года представит президенту Дональду Трампу отчет о состоянии ядерных сил США, сообщили в ведомстве. Эксперт Павел Золотарев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что оценка американских ядерных сил пройдет с учетом определенной специфики.

Глава министерства обороны США генерал Джеймс Мэттис в понедельник, 17 апреля, распорядился начать запрошенный президентом США Дональдом Трампом анализ ядерных сил США. Окончательный доклад будет представлен президенту до конца года, сообщила официальный представитель ведомства Дана Уайт.

Трамп в конце января потребовал от главы министерства обороны изучить состояние ядерных сил страны для обеспечения эффективного сдерживания и безопасности союзников.

"Министр (обороны – ред.) должен инициировать анализ состояния ядерных сил, чтобы ядерное сдерживание США было современным, мощным, мобильным, находилось в готовности и отвечало угрозам XXI века, а также защищало наших союзников", – говорится в тексте подписанного президентом меморандума.

Заместитель директора Института США и Канады, генерал-майор в отставке Павел Золотарев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что оценка американских ядерных сил пройдет с учетом определенной специфики.

"Это плановая подготовка документов по военной политике с приходом нового президента – что называется, рутинные процессы. Но у них есть определенная специфика с учетом того, что Россия за последние годы провела модернизацию своих ядерных сил. Теперь наступает период, когда США надо проводить модернизацию своих ядерных сил, потому что у оружия есть гарантийные сроки, и новое оружие должно быть не хуже, а лучше старого. Вот эти моменты, видимо, и будут учтены в новых документах", – сказал Павел Золотарев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что распределение ядерных сил у России и США различается.

"Наступательные вооружения у нас, конечно, разные по структуре, но там и там есть триада – наземные межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты морского базирования на подводных лодках и авиационные компоненты. У американцев, в основном, силы сосредоточены на морской компоненте в расчете на то, что они попадут в условия ответного удара. У нас основной потенциал сосредоточен на наземной компоненте – он более "подъемный" для нас. А Америке все-таки легче реализовывать морской потенциал. Поэтому распределение сил в этой триаде у нас разное с американцами. А суммарное количество на данный момент определяется Договором СНВ-3 – это порядка 1550 стратегических ядерных зарядов и порядка 700 единиц носителей. К этому мы и стремимся", – подчеркнул эксперт.

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