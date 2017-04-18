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Эксперт о сделке РФ и Египта по "Мистралям": уверен, стороны договорятся

12:5618.04.2017
(обновлено: 12:59 18.04.2017)
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Два вертолетоносца типа Мистраль в порту Сен-Назера
© AP Photo/ David Vincent
Российская делегация отправилась в Египет для обсуждения контракта по "Мистралям", пишут СМИ. Перспективы поставок российского оборудования для вертолетоносцев в эфире радио Sputnik оценил замглавреда журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Делегация российских специалистов вылетела в Египет, чтобы провести там переговоры по оснащению российским оборудованием вертолетоносцев типа "Мистраль", сообщают СМИ.

Россия предлагает Египту для "Мистралей" системы вооружения, связи и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, не исключена продажа Египту палубных вертолетов Ка-52К "Катран". 

Ранее российские представители заявляли, что все почти готово к транспортировке, стороны ожидают только подписания контракта. 

Первоначально "Мистрали" строились Францией по российскому заказу. Однако в августе 2015 года из-за событий на Украине президент Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. В результате Москва и Париж разорвали соглашение. После этого купить корабли решил Египет. Вертолетоносцы получили имена египетских президентов – "Гамаль Абдель Насер" и "Анвар Садат".

Заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что стороны договорятся о поставках российского оборудования и вооружения.

"Вертолетоносцы строились Францией именно с учетом требований наших вооруженных сил, соответственно, они адаптированы под наше радиоэлектронное оборудование, под нашу технику, вооружение. В принципе, у Египта нет особого выбора, какое оборудование ставить. Здесь, скорее, только вопросы цены и сроков поставок. Уверен, что стороны договорятся, и с этим контрактом будет все нормально", – сказал Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, египтяне не откажутся от закупки палубных вертолетов Ка-52К "Катран".

"Это морская модификация Ка-52, которая была успешно испытана в Сирии при походе нашего авианосца "Адмирал Кузнецов". Это прекрасная машина, обладающая уникальными атакующими возможностями. То есть впервые вертолет представляет реальную опасность для современных боевых кораблей. "Мистрали" были "заточены" именно под эти машины. Поэтому, скорее всего, этот контракт будет осуществлен, и камовские машины сядут уже на египетские экспедиционные вертолетоносцы", – считает эксперт.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ss230456
Конечно продадут. И деньги, и награды получат, как за распродаже части Роснефти.
Но ни одно доброе дело не остаётся безнаказным, посмотрим.
13:10
18.04.2017
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