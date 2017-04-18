Мнение: реакция Грузии на визит Лаврова в Абхазию – отчасти "ритуальная"

Резкие заявления официального Тбилиси по поводу визита в Сухум главы МИД РФ вряд ли отразятся на российско-грузинских отношениях. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт по Кавказу Константин Тасиц.

Власти Грузии подвергли критике визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию, назвав его "нарушением принципа территориальной целостности" страны.

Ранее было объявлено, что Лавров посетит Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Дипломат примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий российского посольства, а 19 апреля в Сухуме проведет переговоры с президентом Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.

"Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии", – говорится в заявлении МИД Грузии.

Президент страны Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество отреагировать на визит Лаврова, однако выразил готовность Тбилиси рассматривать любые вопросы в дипломатической плоскости.

Старший научный сотрудник сектора кавказских исследований РИСИ Константин Тасиц полагает, что и визит российского министра в Сухум, и резкая реакция на этот визит со стороны Тбилиси вряд ли как-то отразятся на российско-грузинских отношениях.

"Это отчасти ритуальное, отчасти политическое заявление Грузии, которое фиксирует ее неизменную позицию, согласно которой она не признает решение России о том, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами. И, соответственно, именно в данной плоскости Тбилиси рассматривает любые взаимоотношения России с этими двумя молодыми государствами, в том числе визиты российских официальных лиц. В этом смысле можно говорить о том, что данное событие вряд ли как-то отразится на российско-грузинских отношениях. Поскольку, во-первых, в принципе они сведены до минимального уровня. У нас нет дипломатического представительства, у нас, по сути, идет диалог только по экономическим и культурным вопросам, а по политическим стороны достаточно жестко обозначили "красные линии", за которые они не готовы переступать. И сейчас Тбилиси в очередной раз фиксирует свою позицию, а Россия, в свою очередь, демонстрирует, что не готова отказываться от тех решений, которые были приняты в результате событий августа 2008 года", – сказал Константин Тасиц в эфире радио Sputnik.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в августе 2008 года после вооруженной агрессии со стороны Грузии. Москва признала суверенитет обеих республик, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Представители нового грузинского правительства, которое пришло к власти в октябре 2012 года, неоднократно говорили о стремлении нормализовать отношения с Россией, называя это одним из главных приоритетов своей внешней политики.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!