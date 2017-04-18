США
18.0418 апреля12:42МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог о реакции на визит Лаврова в Сухум: Грузия включилась в "игру"

12:3218.04.2017
(обновлено: 12:34 18.04.2017)
0660
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове в Москве. 3 ноября 2016
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Грузия назвала визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию "нарушением суверенитета". Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные заявления необходимо рассматривать с двух сторон.

Власти Грузии раскритиковали визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию, назвав его "нарушением принципа территориальной целостности" страны.

Лавров посетит Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Дипломат примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий российского посольства, а 19 апреля в Сухуме проведет переговоры с президентом Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.

Последний раз российский министр приезжал в Сухум шесть лет назад, в апреле 2011 года.

"Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии", – говорится в заявлении МИД Грузии.

Президент страны Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество отреагировать на визит Лаврова, однако выразил готовность Тбилиси рассматривать любые вопросы в дипломатической ключе.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что заявления грузинской стороны необходимо рассматривать с двух сторон.

"С одной стороны, подобное заявление со стороны Грузии – это обычная дипломатическая практика. Так сложилось, что Грузия не признает независимость Абхазии, и любые действия со стороны стран, признающих Абхазию независимым государством, осуждает и подвергает обструкции. С другой стороны, в подобных случаях следует обращать внимание на риторику. А риторика здесь достаточно агрессивная: "посягательство на суверенитет", "нарушение норм международного права". С чего бы это? Если учесть, что Сергей Лавров уже не первый раз посещает Абхазию…", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Грузия пытается включиться в "игру" и выставить себя "обиженной Россией" страной.

"Я думаю, что интерес к проблеме Абхазии и Южной Осетии в мировом сообществе сейчас снизился, и Грузия, используя подобную риторику, привлекает внимание к той проблематике, которая является для нее актуальной. Кроме того, так как в определенных кругах принято сейчас говорить о России как об "агрессоре", мне кажется, в данном случае грузинские первые лица включились в эту игру, чтобы и себя выставить в качестве страны, "обиженной Россией". В целом, я думаю, на отношениях с Грузией эта поездка никак не скажется, но вызовет ряд вот таких дипломатического рода провокаций", – считает политолог.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в августе 2008 года, после вооруженной агрессии со стороны Грузии. Москва признала суверенитет обеих республик, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Представители нового грузинского правительства, которое пришло к власти в октябре 2012 года, неоднократно говорили о стремлении нормализовать отношения с Россией, называя это одним из главных приоритетов своей внешней политики.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена