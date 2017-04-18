Эксперт о возможном военном ответе Токио КНДР: понятие угрозы относительно

СМИ узнали о планах Японии использовать армию для ответа на ракеты КНДР. В этом вопросе все зависит от позиции США, поскольку японские Силы самообороны абсолютно не самостоятельны. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Валерий Кистанов.

Токио впервые рассматривает возможность развертывания Сил самообороны: это может произойти, если северокорейская ракета попадет в японские территориальные воды, пишет газета "Иомиури".

В конце марта прошлого года в стране вступил в силу пакет законов об обеспечении безопасности. Новые правила расширяют возможности использования Сил самообороны, в том числе за рубежом. Поправки также предусматривают три степени опасности, которые регламентируют работу японских военных.

Первая и самая низкая степень рассматривается как "возможность вооруженного нападения" и предполагает строительство оборонных объектов. Третья степень означает непосредственно вооруженное нападение и предусматривает военное "отражение удара".

Пока Токио никогда не рассматривал возможность практического применения этих степеней, отмечает "Иомиури".

В начале марта Пхеньян провел испытания баллистических ракет, предназначенных для ударов по американским военным базам в Японии. Три снаряда упали в исключительной экономической зоне Японии.

По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, на применение силы Токио может пойти только под влиянием США.

"По своей инициативе Токио вряд ли пойдет на применение силы. Но Япония имеет договор безопасности с США, и по этому договору обязана оказывать всемерную тыловую поддержку вооруженным силам Соединенных Штатов в различных регионах мира. Поэтому здесь все зависит от того, какую позицию будут занимать США – японские Силы самообороны сами по себе абсолютно не самостоятельны. Они, в принципе, уже оказывали поддержку Соединенным Штатам, когда те вели боевые действия в Афганистане, а их флот базировался в Индийском океане. Теперь же, в соответствии с новым пакетом, Япония теоретически может в любую точку посылать свои войска, при условии, что они будут оказывать содействие вооруженным силам США, при этом должна быть явная угроза безопасности Японии. Но эта угроза – понятие относительное, и можно все, что угодно "подтянуть" под это понятие", – сказал Валерий Кистанов в эфире радио Sputnik.

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