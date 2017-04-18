Мнение: в ситуации с перемирием Порошенко ведет себя "как курильщик"

"Нормандская четверка" отметила важность соблюдения пасхального перемирия в Донбассе. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что Киев действительно стремится к прекращению конфликта на юго-востоке.

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения", – говорится в сообщении.

Контактная группа по Украине 29 марта на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля в преддверии Пасхи, однако оно так и не состоялось.

Политолог Александр Дудчак считает, что приверженность минскому формату, которую высказывают стороны – важный момент. Однако он выразил сомнение, что Киев действительно стремится к установлению мира в Донбассе.

"Эти переговоры ничем не отличаются от других переговоров по поводу прекращения огня в Донбассе. Стороны подтвердили свою приверженность минскому формату, стремлению прекратить конфликт. Петру Алексеевичу Порошенко ничего не стоит в очередной раз заявить о том, что он тоже сторонник перемирия. Это как курильщику бросать курить с завтрашнего утра. То, что стороны высказались за соблюдение формата, это, конечно, идея замечательная, но не совсем понятная, потому что переговоры проходят без представителей Донбасса", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Запад и дальше будет закрывать глаза на нарушения со стороны Киева в Донбассе. При этом политолог не исключил, что в дальнейшем конфликт может перекинуться и на другие регионы Украины.

"У Запада сейчас свои проблемы. То, что происходит на Украине, для них небезразлично, но вряд ли они могут оказать какое-то серьезное влияние сейчас на Порошенко. То есть мир на Донбассе может быть достигнут, но не при этой киевской власти. Если сейчас мир на Донбассе все-таки наступит, то междоусобные разборки, скорее всего, перекинутся на другие регионы. Федерализация или децентрализация, о которой постоянно говорят, но она не реализуется сверху, она происходит снизу. Украина начинает делиться по финансово-политическому признаку. И конфликты, видимо, будут происходить и на других территориях Украины. Так что прекращение войны на Донбассе будет означать окончание власти Порошенко", – считает Александр Дудчак.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!