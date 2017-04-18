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Эксперт: $1,5 млрд потерь РФ от "помидорной войны" – примитивная арифметика

11:0818.04.2017
(обновлено: 11:10 18.04.2017)
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Рыночная торговля на Центральном продовольственном рынке Калининграда
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Эксперты подсчитали убытки для России от "помидорной войны" с Турцией. Президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев в эфире радио Sputnik рассказал о плюсах, которые, по его мнению, принесли сельскому хозяйству РФ торговые разногласия.

"Помидорная война" с Турцией обошлась России в 1,5 млрд долларов, говорится в мониторинге, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, которые проанализировали экономику взаимоотношений двух стран.

В частности, по данным экспертов, ущерб был нанесен экспорту зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности. В проигрыше оказались и рядовые потребители, потерявшие возможность приобретать турецкие овощи и, в частности, помидоры, формировавшие до 43% рынка импорта.

Вместе с тем, "торговая война" освободила для российских производителей помидоров и огурцов нишу на рынке в 0,5 млрд долларов, отметили эксперты.

Потери Турции составили 1,7 млрд долларов.

Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с начала 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии. Позднее правительство допустило на отечественный рынок ряд турецких продуктов, однако некоторые товары по-прежнему остаются под запретом. Кроме того, сама Турция в марте 2017 года приняла ставку пошлины на ввоз российского зерна, кукурузы и шрота в размере 130%, и это практически закрыло им дорогу на местный рынок.

По мнению президента Национального плодоовощного союза, председателя Общественного совета при Минсельхозе России Сергея Королева, торговые разногласия и санкционные ограничения принесли российскому сельскому хозяйству неоспоримые плюсы – государство оперативно поддержало овощеводства закрытого грунта. Кроме того, в декабре 2015 года власти одобрили несколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов.

"Грустно слышать слишком примитивную арифметику, когда сравнивается зерно с томатами, с овощами и так далее. У нас есть госполитика по развитию сельского хозяйства, и я могу привести другие цифры. За время введения ограничительных мер мы, например, уже вложили 150 млрд рублей в развитие тепличного комплекса РФ. Это те деньги, которые вложили наши инвесторы – российские банки, наше государство. Фактически мы находимся сейчас в начальной инвестиционной фазе. И если сейчас поставим под удар все эти новые проекты, то мы эти деньги потеряем, а это 2,7 млрд долларов. Поэтому я не стал бы заявлять, что Россия что-то сильно потеряла. Мы могли бы больше потерять, если бы открыли границы, и вся эта продукция хлынула бы на наш рынок. Могу сказать, что за это время мы нарастили собственное производство порядка 46%. И это – за такой короткий период времени. То есть те инвестиции, которые были сделаны, дали реальный эффект. Мы очень гордимся тем, что сегодня на нашем рынке мы уже полностью доминируем по такой позиции, как огурцы – производим 80% огурцов, которые потребляет страна в зимний период. И вышли уже на показатель 40% по томатам, хотя еще два года назад этот показатель едва превышал 18%", – сказал Сергей Королев в эфире радио Sputnik.

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