Ветеран "Альфы": организатор теракта в Петербурге расскажет, что знает

В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал кадры задержания.

В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова. При задержании у него изъяли боевой пистолет.

Ранее в Северной столице задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых — Шохисту Каримову и Содика Ортикова — задержали в Москве.

Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции "Площадь Восстания".

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на "Площади восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал кадры задержания Аброра Азимова.

"По кадрам задержания видно, что оно было проведено высокопрофессионально, преступник был вооружен, но воспользоваться боевым пистолетом он не смог. Факт задержания был обнародован, поэтому можно предположить, что следствие и оперативные мероприятия по делу о взрыве находятся в завершающей стадии. Если бы остались вопросы, то этого бы не сделали до определенного времени, чтобы не спугнуть сообщников", — сказал Андрей Попов в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что преступник при задержании остался жив.

"Произошло задержание, и, несмотря на то, что преступник был вооружен, он остался жив и, значит, он может дать информацию. Сразу вспоминается, что на Западе в большинстве случаев террористы почему-то не остаются в живых. Но так проще – не надо заниматься всем этим. Видимо, нет истинного желания бороться с терроризмом у западных коллег. Думаю, что Азимов расскажет то, что знает — судя по его лицу и ответу, он психологически готов к этому. Мне показалось, что он был готов к тому, что задержание произойдет. Думаю, что он начнет сотрудничать со следствием и даст полные показания по этому делу", — отметил Андрей Попов.





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