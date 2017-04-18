Валентина Матвиенко: украинцы – были и есть наши братья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью радио Sputnik высказала свое мнение о ситуации на Украине, обострении в Сирии после авиаудара США по базе Шайрат, а также о переговорах по совместной борьбе с международным терроризмом.

В России различают украинский народ и нынешние власти Украины. Поэтому, критикуя украинскую власть, россияне не переносят эту критику на народ Украины, сказала в интервью радио Sputnik спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В России нет антиукраинских настроений. Мы критикуем украинскую власть, говорим это честно, открыто, мы приглашаем на все телешоу наших оппонентов с Украины, чтобы послушать их точку зрения. Мы открыты к диалогу. Потому что власть и народ – это две разные субстанции. Вот такая власть приходит и с позором рано или поздно уходит, а народ остается. И мы любим украинский народ, мы любим украинцев. Да у нас, я не знаю, половина семей – смешанные браки, смешанная кровь российско-украинская и так далее. Это были и есть наши братья. Мы одной веры, мы одной истории. Поэтому пройдут эти мрачные времена. Пока не уйдет эта власть, пока не поставят на место этих радикалов, трудно на это рассчитывать. Но рано или поздно уйдут. Украинский народ умный, образованный, и простые люди – их уже не обманешь. Придет то время, когда мы снова будем дружить и ездить друг к другу. Уверена, что все равно это время не за горами", – сказала Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко также коснулась ситуации, которая сложилась сейчас на Ближнем Востоке. По ее мнению, она требует от мирового сообщества скоординированных действий в борьбе с международным терроризмом. В то время как ракетный удар, нанесенный 7 апреля американскими ВВС по сирийской авиабазе Шайрат, является опасным прецедентом, который может разрушить современный миропорядок.

"Удар крылатыми ракетами, налет на сирийскую авиабазу – это очень плохая история. Это однозначно любой юрист, любой специалист международного права подтвердит, что это было грубейшее нарушение международного права, Устава Организации Объединенных Наций. Это агрессия против суверенного государства. Любой человек непредвзятый именно так подтвердит. Но в чем опасность такого рода действий? Если безнаказанно, без осуждения мирового сообщества будут проходить такие акты, то международный порядок просто рухнет, в мире начнется хаос", – сказала Валентина Матвиенко.

Смотрите видеоверсию эксклюзивного интервью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко радио Sputnik:

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