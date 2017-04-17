Итальянский эксперт по безопасности: в Италии мало говорили о теракте в РФ

Россия многое делает для борьбы с международным терроризмом. И страны Запада должны сотрудничать с Россией, чтобы найти общее решение этой проблемы. Такое мнение в интервью Sputnik-Италия выразил итальянский эксперт по безопасности Раниери Раццанте.

Несмотря на многочисленные теракты в разных странах, единой стратегии по борьбе с международным терроризмом до сих пор нет. И особенно удивляет то, что в настоящий момент практически отсутствует координация действий в этой сфере между Россией и Западом. Об этом в интервью Sputnik-Италия сказал глава римского Исследовательского центра по безопасности и борьбе с терроризмом Раниери Раццанте. Интервью также прозвучало в эфире радио Sputnik.

"Необходимо ввести санкции против стран, которые финансируют ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), недопустимо, чтобы на это влияли интересы каких-либо стран. Против таких стран должны ввести санкции и Европа, и Америка. Если обнаружено, что та или иная страна финансирует терроризм, на нее нужно наложить эмбарго. Также должен быть контроль за банковскими и финансовыми системами, в первую очередь в неевропейских странах, где отсутствует должный контроль. Не понимаю, почему в некоторых странах на Ближнем Востоке, в Африке и Азии можно свободно делать транзакции. Существует целая система банков, которая позволяет осуществлять нелегальную финансовую поддержку исламских экстремистов при помощи пожертвований и взносов, на это больше нельзя закрывать глаза", – сказал Раниери Раццанте.

По его словам, западным странам необходимо сотрудничать с Россией в борьбе против международного терроризма

"Недавно теракт произошел и в России (взрыв в метро в Санкт-Петербурге), хотя об этом в Италии говорили немного. Террористы не делают различий между жертвами, мы все находимся под угрозой. Террористы объявили войну всему цивилизованному миру, Европе, России, Америке. И Россия многое делает для борьбы с террором, возглавив коалицию, которая воюет в Сирии. Россия, Америка, Европа, НАТО должны сесть за стол переговоров и найти решение этой проблемы, с которой можно справиться, только объединив усилия", – заключил Раниери Раццанте.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!