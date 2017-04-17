Мнение: цель учений НАТО в Латвии – поддержать веру в страшилки о России

Учения НАТО Summer Shield стартуют в Латвии. Военный эксперт Борис Подопригора в эфире радио Sputnik выразил мнение, что маневры – это элемент нескончаемой пропагандистской войны Запада.

Учения НАТО Summer Shield стартуют в Латвии, маневры продлятся до 30 апреля, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Международные учения пройдут на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории. В них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

Военные намерены отработать артиллерийскую поддержку, воздушную оборону и разведку, противодействие оружию массового поражения, а также противотанковую оборону и операции военных инженеров.

Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года, с 2014-го они вошли в список учений НАТО. В 2016 году в маневрах участвовало более 1,3 тысячи человек.

Военный эксперт Борис Подопригора считает эти маневры элементом пропагандистской войны.

"Приведу пример. Мне довелось участвовать в переговорах на тему развития партнерского туризма с латышским предпринимателем. Переговоры шли нормально, и вдруг наш латышский гость говорит, что ему пора возвращаться, что его "ждут землянки". Я очень удивился – что это значит? А он сказал: "Пока ваша 76-ая дивизия ВДВ в Пскове готовится к прыжку, я во время отпуска и на выходных рою землянки для лесных братьев". Вы можете себе представить степень идиотизма? Люди верят страшилкам. Вот для того, чтобы эту веру поддерживать, и проводятся эти учения", – сказал Борис Подопригора в эфире радио Sputnik.

Кроме того, считает он, учения служат элементом "воспитательного воздействия" на президента США Дональда Трампа.

"То есть лишний раз подсунуть ему бумажку, докладную записку: мол, страны Прибалтики до сих пор трепещут при взгляде на Россию. Это в данном случае – элемент некого воспитательного воздействия на недавно ставшего президентом Дональда Трампа. Но это уже второе. Главное – поддерживать градус ненависти к России. И поверьте, это работает", – отметил Борис Подопригора.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!