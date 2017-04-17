Эксперт о словах Макмастера об РФ: в администрации США – глубочайший кризис

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявления советника президента США о "подрывной деятельности РФ в Европе". Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Дональд Трамп не контролирует то, что говорит его окружение.

Москва будет ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа о России, а не на слова его помощника, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "А президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией. И мы к этому тоже готовы", – сказал он.

Так глава МИД прокомментировал заявления советника Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера о том, что Россия "ведет подрывную деятельность в Европе".

При этом сам американский президент после визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву выразил уверенность в том, что "все будет отлично между Россией и США".

Лавров напомнил, что подобные заявления Трамп делал и во время предвыборной кампании.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев считает, что в США начинается новая волна антироссийских настроений.

"И ее, по сути, инициирует Дональд Трамп, так как ему надо "отмыться" от обвинений в том, что он – "пророссийский лидер", и что Россия якобы имела какое-то отношение к избранию его президентом. Кроме того, чувствуется неспособность Трампа контролировать заявления, которые делает его окружение. Ведь таких противоречий в заявлениях президента и его подчиненных мы не припомним за последние несколько десятков лет. Хотя и сам Трамп в ситуации с Сирией, например, свою точку зрения за неделю поменял шесть раз. Кроме того, ему приходится, видимо, исходить из точки зрения – других помощников у нас для вас нет. В администрации сейчас глубочайший кадровый кризис: согласно злым языкам, она сформирована на 15%, согласно добрым языкам – на 30%, но это все равно очень плохо", – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.