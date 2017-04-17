Эксперт о "досье на Путина" у Меркель: реагировать тут можно лишь с иронией

СМИ узнали об обиде немецких спецслужб на Ангелу Меркель и о якобы переданном ею британцам "досье" на российского президента Владимира Путина. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Канцлер Германии Ангела Меркель как минимум дважды обращалась за информацией о террористических угрозах к британским спецслужбам, игнорируя немецкую разведку, сообщает журнал Focus.

По информации издания, в спецслужбах ФРГ такая ситуация вызывает недовольство. "За 12 лет нахождения на посту канцлера госпожа Меркель ни разу не приходила на еженедельные брифинги президентов немецких органов безопасности", – заявил Focus высокопоставленный источник в правительстве Германии.

"Почему тогда она ездит в Англию? Она больше не доверяет своим людям?", – добавил собеседник журнала.

Последняя встреча, по сведениям Focus, состоялась в октябре 2015 года в резиденции премьера Великобритании в Чекерсе. На ней присутствовали руководитель MI6 Алекс Янгер, директор MI5 Эндрю Паркер и глава Центра правительственной связи Великобритании Роберт Хэнниген.

В обмен на предоставленные британцами сведения Меркель передала досье на президента России Владимира Путина и анализ ситуации в Крыму, подготовленный Федеральной разведслужбой Германии (BND), утверждает Focus.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Думаю, что речь идет о дрезденском периоде жизни Владимира Путина. Известно, что Министерство государственной безопасности ГДР – "Штази" была одной из лучших спецслужб мира, и она разрабатывала досье не только на своих противников, но и на союзников – такова практика спецслужб. Но думаю, что особо секретных данных у них нет, как в любом досье. Как правило, это оценка профессиональных и психологических характеристик человека – в этом ценность досье. Вряд ли там найдется какой-то компромат, с помощью которого можно добиться решений, выгодных Германии или Британии, иначе это было бы сделано уже давно. Если абстрагироваться от эмоционального воздействия от этого сообщения, на который, видимо, и делается расчет, то можно говорить, что это подтверждение того факта, что в последнее время проект глобализации уже не реализуется на принципах взаимной выгоды, а реализуется на принципах взаимной угрозы", – сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, на утечку из немецких спецслужб можно реагировать с иронией.

"Здесь можно реагировать только с иронией: ребята, ну расскажите нам еще что-нибудь про нас такое, чего мы не знаем, вы же знаете все! Наш президент, кстати, мастер таких ироничных высказываний, которые обращают в прах усилия многих пропагандистов. Серьезно реагировать на это глупо. А то, что есть такое досье – это лишнее подтверждение значимости России – значит, с нами считаются", – отметил политолог.

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