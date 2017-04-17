Политолог о "возможности войны" РФ и США: об этом думают не только в России

Треть россиян допускают возможность войны между Россией и США, следует из опроса ВЦИОМ. Независимый эксперт Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik отметил, что алармистские настроения проявляются по всему миру.

Треть россиян допускают возможность войны между Россией и США, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей, достигла 30%", – говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Так, 16% опрошенных считают такое столкновение сегодня абсолютно невероятным, 47% – маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14% полагают, что она уже идет.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили 11-12 апреля 2017 года среди 1200 респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Социологи отмечают, что в марте 2014 года невероятной войну считала четверть опрошенных (25%), более половины (51%) говорили, что она маловероятна, 16% считали ее весьма вероятной и лишь 4% высказывали мнение, что такая война уже идет.

Независимый эксперт Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik отметил, что алармистские настроения проявляются по всему миру.

"Многие подобные исследования однозначно говорят о том, что "горизонт войны" в общественном сознании приблизился. О том, что война скоро начнется, сейчас думают не только в России, но и в странах НАТО и даже в Швеции. Не все четко представляют себе, какой войны ждать. В Прибалтике, например, все ждут какой-то "агрессии" России, и это, понятно, пропагандистская шумиха. Во Франции ждут войны с мигрантами. И вот эти алармистские настроения проявляются по всему миру. Самое главное, что привело к такому результату, это то, что мы называем термином "информационная война" – гипертрофированная активность СМИ, которые нагнетают эти настроения. Пропаганда, которая проводится в рамках информационной войны, считаю, фактически стала уже стратегическим оружием", – сказал Игорь Николайчук.

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