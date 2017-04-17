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Эксперт о словах Пенса: военная решимость США в отношении КНДР – это блеф

11:4017.04.2017
(обновлено: 11:42 17.04.2017)
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Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017
© Фото: U.S. Navy/ Matt Brown
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что стратегическому терпению Вашингтона в отношении КНДР "пришел конец". Директор Центра российской стратегии в Азии Георгий Толорая в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что это только риторика.

Вице-президент США Майк Пенс посетил демилитаризованную зону, разделяющую Корейский полуостров; по словам американского политика, стратегическому терпению Вашингтона в отношении КНДР "пришел конец", сообщает агентство Рёнхап.

Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее
© AP Photo/ Ahn Young-joon
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Вице-президент также подчеркнул, что "все опции на столе", и Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".

Обстановка на Корейском полуострове обострилась на фоне возможных ядерных испытаний в КНДР. США перебросили в регион ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон", а американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "решат проблему Северной Кореи".

Директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока это только риторика.

""Эпоха стратегического терпения" была объявлена в свое время президентом (США) Бараком Обамой, и суть ее состояла в том, что США терпеливо ждали пока северокорейский режим распадется сам собой, максимально способствуя этому изоляцией, санкциями и давлением. Сейчас Дональд Трамп и его администрация провозгласили, что необходимо действовать решительно, предпринимать меры в отношении КНДР, в том числе и военного характера. Однако, на мой взгляд, это пока блеф. И направлен этот блеф, в первую очередь, на то, чтобы заставить Китай действовать более решительно в отношении Северной Кореи", – сказал Георгий Толорая.

По его мнению, США вряд ли в ближайшее время намерены использовать военную силу в отношении КНДР.

Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками на борту авианосца Джеральд Форд. 2 марта 2017
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Мнение: для Вашингтона КНДР – это страна, которая не должна существовать

"Если есть "военное железо", то оно должно действовать. Поэтому направляют лишний раз авианосцы, чтобы подчеркнуть свою значимость в мире. Но я все-таки не думаю, что реально запланирован военный конфликт, поскольку он имел бы самые разрушительные последствия не только для Южной Кореи и Японии, но оказались бы затронуты и сами США, в том числе их военнослужащие. У северокорейцев есть, чем ответить даже без ядерного оружия", – считает Георгий Толорая.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Bheylf
Глав но что бы сильно далеко не зашли а то стонать тоже будут!!!
11:58
17.04.2017
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