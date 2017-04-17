Мнение: вопрос о возвращении смертной казни в Турции – шантаж в адрес ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поднять вопрос о возвращение смертной казни в стране. Политолог Юрий Почта считает это определенным рычагом давления на оппонентов внутри страны и на ЕС. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося 16 апреля конституционного референдума заявил о планах обсудить с правительством возвращение смертной казни.

Выступая в Стамбуле, политик подчеркнул намерение "немедленно" начать дискуссию об этом с премьер-министром и оппозиционным лидером, сообщает агентство Reuters.

Смертную казнь в Турции отменили в 2002 году, чтобы государство соответствовало критериям вступления в Евросоюз.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что возвращение смертной казни необходимо президенту в качестве символического рычага.

"Это всего лишь одна из "мелких деталей" установления личной власти Эрдогана, ему не хватает такого рычага, как смертная казнь. Ему нужен такой символический рычаг, который напугает те остатки населения, которые еще колеблются. Дело в том, что у Эрдогана есть массовая поддержка, благодаря которой он сумел достичь победы в референдуме, но он не контролирует все общество", – сказал Юрий Почта в эфире радио Sputnik.

Кроме того, это еще и давление на Европейский союз, считает политолог.

"Смертная казнь – это еще и, в определенной степени, шантаж Европейского союза. Потому что, скажем, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что введение в Турции смертной казни будет означать разрыв всяческих переговоров об интеграции в Евросоюз. Эрдоган это прекрасно понимает, но у него все меньше желания интегрироваться в ЕС. Потому что большому количеству требований Европейского союза Турция не соответствует. ЕС, например, требовал изменить антитеррористическое законодательство, но Эрдоган категорически отказался, потому что в этом случае он не сможет вести серьезную борьбу против курдов", – отметил Юрий Почта.

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