Политолог: Турция "вползает" в серьезный внутриполитический кризис

В Турции на референдуме победили сторонники президентской формы правления. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что страна вступила в переходный период.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Депутаты парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и большинство депутатов от националистической Партии национального движения (ПНД) поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.



Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран.

Очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.

Оппозиция считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, что даст ему возможность занимать пост президента страны до 2029 года, а также поляризации общества, дальнейшему ухудшению и без того осложнившихся отношений Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что незначительный перевес в голосовании ставит страну на порог серьезного внутриполитического кризиса.

"Разница небольшая, ее можно отнести к статистической погрешности. (Тайип) Эрдоган "проиграл" европейскую часть Турции, Стамбул, западную часть, курортный юг. Для того, чтобы обеспечить устойчивость политического процесса перехода от парламентской системы к президентской, необходимо было получить 60% и выше. То есть сейчас ситуация осложняется тем, что все преобразования, которые были вынесены на референдум, могут вступить в силу лишь в 2019 году, когда пройдут парламентские и президентские выборы. Турция вступила в переходный период. Но главный итог – то, что правящая партия Эрдогана (Партия справедливости и развития) по итогам референдума показала, что ее влияние в стране заметно падает. Страна "вползает" в очень серьезный внутриполитический кризис, все дальнейшие преобразования будут сопряжены с очень острой внутриполитической борьбой. Оппозиционная Народно-республиканская партия заметно укрепила свои позиции, и теперь она в состоянии дать политический бой", — сказал Станислав Тарасов.



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