Юрист о заявлении Гройсмана по долгу РФ: так или иначе, но платить придется

Преждевременно говорить, что Киев проиграл суд по долгу перед РФ в $3 млрд – будет апелляция, заявил премьер Украины Владимир Гройсман. Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Украина намерена затянуть процесс выплаты.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает преждевременным говорить о проигрыше Киева в Высоком суде Лондона по делу о долге перед Россией в 3 млрд долларов, поскольку еще будет апелляция.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.

Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

"Я не считаю, что уже есть решение. Есть еще апелляционная процедура. Преждевременно ставить диагноз", – сказал Гройсман в интервью украинском СМИ.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik напомнила позиции сторон.

"Когда РФ обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании долга по евробондам, риторика Украины в суде была следующая: мол, это не долг перед Россией, пытались политизировать в своих возражениях, и все доводы были направлены на то, чтобы России отказали во взыскании этих 3 миллиардов. Однако судья Высокого суда Лондона, изучив все доводы сторон, пришел к выводу, что долг нужно взыскивать, причем в ускоренном порядке", – сказала Мария Ярмуш.

И долг Украине все равно придется выплачивать, добавила она.

"Сейчас решение не вынесено по существу, деньги не взысканы, но суд вынес решение, что взыскивать будут в ускоренном порядке, то есть без прений сторон. Причем там набежало порядка 700 миллионов, и каждый день более 600 тысяч набегает пенни. Когда будет вынесено решение по существу, тогда включаются судебные приставы, и могут быть арестованы активы Украины, в том числе, и в Великобритании. Украина, конечно, может подать апелляцию, тогда вступление решения в законную силу затянется. Но, так или иначе, Украине нужно будет платить по своим долгам. В случае неуплаты будут арестовывать имущество и реализовывать его в интересах РФ – гасить долг за Украину. Полагаю, что нынешняя власть на Украине затягивает с выплатой долга, чтобы уже следующие люди, которые встанут у руля, гасили эти долги", – отметила Мария Ярмуш.

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