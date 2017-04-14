Военный эксперт: американцы почувствовали себя в небе Сирии "стремно"

В Кремле назвали условие возобновления действия меморандума с США по безопасности полетов в Сирии. Приостановка документа возымела действие на американскую сторону – такое мнение в эфире радио Sputnik выразил военный обозреватель Виктор Баранец.

Возобновление действия меморандума о предотвращении авиаинцидентов между Россией и США возможно при условии, если со стороны Вашингтона не повторятся непредсказуемые действия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что российскую сторону проинформировали о ракетном ударе США по сирийской авиабазе.

"Непредсказуемость в том плане, что поводом для действия декларировалась якобы причастность сирийской армии к химатаке. Это обвинение было выдвинуто без каких-либо оснований, проведения расследования и без даже попытки заявлений провести такое расследование", – сказал Песков.

Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума по безопасности полетов в Сирии после ударов США по авиабазе Шайрат. Тогда в Кремле заявили, что документ утратил смысл. При этом Дмитрий Песков отмечал, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются, но обмена данными не будет.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что Владимир Путин подтвердил готовность Москвы вернуться к документу, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

Приостановка действия меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны России возымела действие на американскую сторону. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил военный обозреватель Виктор Баранец. Однако, по его словам, возвращаться к документу необходимо.

"Нельзя исключать, что российские или сирийские самолеты, проведя предварительную разведку, ночью могут выйти с американцами на одну и ту же цель. Что там за каша получится? Мы же начнем друг друга крыльями толкать! Необходимо, чтобы каждый шаг был четко регламентирован и понятен. Однако после приостановки меморандума американцы начали вести себя поскромнее, и это сразу видно. Поскольку мы и западная коалиция работаем в одном воздушном пространстве, то ежедневно возникают десятки вопросов, которые нужно согласовать. А американцы чувствуют себя "стремно"", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

В то же время, по его мнению, документ нуждается в доработке.

"В меморандуме не было прописано механизмов взаимного контроля. Это был такой "пакт о добрых намерениях", которые мы, тем не менее, соблюдали. А для американцев – серьезное унижение, если они будут работать по правилам, которые написали россияне. Но если такая необязательность и непредсказуемость партнеров еще допустима в политике, то в военных отношениях, особенно в условиях реальной войны, это совершенно недопустимо", – заключил Виктор Баранец.

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