Военный эксперт: как мы будем реагировать на ЕвроПРО в Норвегии? Спокойно

НАТО склоняет Норвегию к размещению ПРО, пишут СМИ. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этом вопросе существует "круговая порука".

Часть политических партий Норвегии выступила против размещения противоракетных систем НАТО на территории своего государства вопреки предварительным соглашениям с альянсом, пишут "Известия".

Как сообщили изданию в министерстве обороны, четкой позиции в Осло по данному вопросу еще нет.

"На Лиссабонском саммите в 2010 году союзники НАТО договорились о совместном развитии противоракетной обороны Североатлантического альянса. Тем не менее, еще неизвестно, каким именно образом Норвегия будет вносить свой вклад в развитие ПРО НАТО", – сообщили изданию в пресс-службе министерства обороны Норвегии.

Норвежское правительство активно ведет дебаты о присоединении к системе противоракетной обороны НАТО. Мнения партий, заседающих в парламенте северной державы, разделились, поэтому правительство не может определить единую линию поведения по этому вопросу. Несколько месяцев назад была назначена экспертная группа исследователей, которая должна детально разобраться в проблеме и дать рекомендации правительству до конца года, пишут "Известия".

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, в НАТО навяжут Норвегии системы ПРО.

"Норвегия – член НАТО, и она вынуждена будет подчиниться тому давлению, тем распоряжениям, которые будут идти из Брюсселя. А штаб НАТО подчиняется Соединенным Штатам. Здесь такая "круговая порука", поэтому Норвегии, видимо, не удастся уклониться от систем вооружений, которые ей навяжут. А навяжут, безусловно, американскую систему", – сказал Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, России будет предпринимать меры по обеспечению безопасности собственных границ.

"Как мы будем реагировать? Думаю, что спокойно. Мы найдем способ нейтрализовать эту систему, если это потребуется. У нас для этого есть все необходимые "аргументы": и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", и ракеты на стратегических самолетах, таких как Ту-22М3 и Ту-160, ТУ-95МС. Так что будем иметь в виду, если у Норвегии появится этот комплекс. И будем менять планы применения Вооруженных сил в критический период", – отметил военный эксперт.

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