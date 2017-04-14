Китайский эксперт: ядерные испытания для КНДР – не "праздничный салют"

К корейским берегам в ожидании ядерного испытания в КНДР стянуты корабли ВМФ США. Но в данном случае нужно говорить скорее не о "ядерной активности" КНДР, а о "пиар-активности" США. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал китайский эксперт Люй Чао.

Как сообщили телеканалу NBC представители разведки США, Пентагон уже разместил два своих эсминца в 300 милях от места возможного проведения Северной Кореей очередного ядерного испытания. Телеканал утверждает, что у американской разведки есть данные о том, что КНДР готовится провести очередные испытания уже 15 апреля, в 105-ю годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Со своей стороны заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рель в интервью Associated Press заявил, что Пхеньян не собирается "сидеть сложа руки" в ожидании превентивного удара США. Он также отметил, что в КНДР проведут испытания в тот момент, который сочтут нужным.

Эксперт Ляонинской академии общественных наук Люй Чао в интервью Sputnik-Китай, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, выразил мнение, что нет никаких оснований считать, что в Пхеньяне действительно собираются провести 15 апреля ядерное испытание.

"В КНДР действительно есть традиция проводить ядерные испытания в период до либо после значимых для государства дат. На этот раз иностранные СМИ распространяют новости о возможности шестого по счету ядерного испытания. Несмотря на это, с начала года КНДР ни разу не заявляла о намерении провести его в ближайшее время. Первыми о возможности проведения ядерных испытаний заявили США. Их спутниковая съемка зафиксировала повышение активности на ядерном полигоне Пунгери, после чего США выдвинули предположение о возможном ядерном испытании 15 числа. Если говорить о такой возможности, то ядерные испытания, на мой взгляд, нельзя рассматривать, как "праздничный салют". Прежде чем совершать подобные действия, необходима основательная подготовка с технической точки зрения, это сильно отличается от пусков баллистических ракет. Полагаясь лишь на изображения, полученные американскими спутниками, не стоит утверждать о возможности ядерных испытаний", – считает Люй Чао.

По мнению китайского эксперта, в данном случае нужно говорить скорее не о "ядерной активности" КНДР, а о "пиар-активности" США.

"На мой взгляд, США, делая подобные заявления, преследуют свои цели. В случае если КНДР все же проведут ядерные испытания, США скажут, что они предупреждали Северную Корею. Если же ничего не произойдет, тогда США заявят о том, что их предупреждение "сработало". Как бы КНДР ни поступили, США уже завоевали лидерство по пиару в этом вопросе", – сказал Люй Чао.

По мнению китайского эксперта, вероятность проведения ядерных испытаний в КНДР в ближайшие дни невелика.

"Если бы КНДР собиралась провести очередные испытания, то незачем было приглашать в Пхеньян более 100 иностранных журналистов (по последним данным, более 200 – ред.). Ранее, когда Северная Корея запускала спутник, уже приглашались журналисты из других стран. Но ядерные испытания, наоборот, не предусматривают распространения новостей об этом иностранными СМИ. Говоря же о сегодняшнем интервью заместителя главы внешнеполитического ведомства страны Хан Сон Реля, подобные заявления вполне свойственны северокорейским чиновникам. На вопрос о том, когда произойдут очередные испытания баллистических ракет, они всегда отвечают, что в КНДР готовы в любой момент выполнить приказ лидера. Обычно такие заявления касаются испытаний баллистических ракет, а не ядерного оружия… Если же КНДР и захочет продемонстрировать силу, то, может быть, на военном параде 15 апреля они покажут западному миру, что располагают баллистической ракетой большой дальности. Считаю наиболее вероятным, что в Северной Корее пройдет военный парад, на котором будет продемонстрировано оружие. А вероятность ядерных испытаний оцениваю менее чем на 30%", – заключил Люй Чао.

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