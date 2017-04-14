Мнение: призыв Турчинова "не проскочить границу" – шапкозакидательство

Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал ВСУ "не проскочить границу" при наступлении на Донбасс. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что за подобными заявлениями не стоит реальной силы.

Украинские военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", "главное – не проскочить границу", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в интервью "BBC Украина", отвечая на вопрос, когда и чем может закончиться военная операция в Донбассе.

"Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот – приобрели десятки километров", – сказал Турчинов.

Киев уже три года ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около десяти тысяч человек.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik назвал призыв Турчинова "шапкозакидательством".

"Что касается таких настроений – мол, мы будем продвигаться так быстро, что сможем границу с Россией перескочить, то они остаются шапкозакидательскими заявлениями, за которыми на самом деле никакой реальности не стоит. Киеву от Донбасса нужны только предприятия, которые там остались, и донбасский уголь. Реальным действиям Киева неоткуда взяться. Даже если предположить фантастический вариант, что завтра ВСУ пойдут в наступление, а ополченцы сдадут оружие, то мы увидим, что проблемной Украине, которой нечем платить пенсии и зарплаты, еще нужно будет содержать три миллиона человек – жителей Донбасса. Киев в этом не заинтересован", – сказал Станислав Бышок.

Он прокомментировал также заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который намерен вдвое увеличить оборонный бюджет страны – до 10 млрд долларов.

"Оборонные производства Украины в основном работали на внешний рынок, но там сейчас нет недостатка в поставщиках. Понятно, что если сейчас это все "обрубить", то огромное количество людей, которые заняты в украинском военно-промышленном комплексе, останутся без работы. Поэтому украинское государство пытается изыскать средства, чтобы продержать на плаву эти производства. Отсюда – идея о том, чтобы увеличить военные бюджеты и закупать продукцию самим. Но Гройсман ведь подчеркнул, что все это произойдет, если будет рост экономики. Но поскольку прогнозы сейчас не очень радужные – им бы удержаться на нуле – это не тот случай, чтобы закупать всю продукцию, которую производит украинский ВПК", – отметил политический аналитик.

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