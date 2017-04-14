Украинский аналитик о проблемах с метро в Киеве: Кличко – мэр "никакой"

Киевское метро может через месяц остановить работу, заявили власти города, ссылаясь на нехватку средств. Украинский аналитик Александр Охрименко считает, что виной всему – бездарное управление городским хозяйством.

Киевский метрополитен может через месяц остановить работу из-за нехватки средств, метро работает за счет накопленных ресурсов, сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

"Мэр и Департамент транспорта прикладывает максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации", – цитируют Майзеля украинские СМИ.

Пресс-служба метро в сентябре 2016 года сообщила, что суд в Киеве удовлетворил иск "Укррослизинга" и обязал Киевский метрополитен выплатить 28,4 млн долларов из заявленных 127,4 млн долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга, счета метрополитена по решению суда были арестованы. Метрополитен обратился в Государственную исполнительную службу Украины с заявлением о снятии ареста с зарплатного счета.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, проблемы у метрополитена возникли из-за бездарного менеджмента.

"Проблему можно было бы решить так, как ее всегда решали – в авральном порядке выделить кредит государственного банка и покрыть долги метрополитена. Так и делали – раньше очень часто банк "Крещатик" давал кредиты киевскому метрополитену. И при желании эту проблему можно было бы решить очень давно, причем – в течение дня. Но ее затягивают и затягивают. Это показывает неэффективность менеджера – мэр из (Виталия) Кличко никакой. Руководство городом настолько бездарное, что даже такую простую вещь не могут решить. И здесь вопрос – не в вагонах, точно могу сказать", – сказал Александр Охрименко в эфире радио Sputnik.

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