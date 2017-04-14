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Коротченко: Трамп должен понимать, что ставки в его игре с КНДР – ужасающие

13:0514.04.2017
(обновлено: 13:07 14.04.2017)
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Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее
© AP Photo/ Ahn Young-joon
США направили к Корейскому полуострову ударную группу кораблей. В КНДР действия Вашингтона назвали провокацией. Военный эксперт Игорь Коротченко в интервью радио Sputnik не исключил, что может сложиться очень опасная ситуация, в том числе для самих США.
Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками на борту авианосца Джеральд Форд. 2 марта 2017
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Мнение: для Вашингтона КНДР – это страна, которая не должна существовать

Ударная группа кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон" подошла к берегам Северной Кореи. В группу входят также ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis). В Пхеньяне действия американской администрации назвали провокацией и заявили, что готовы принять в ответ самые решительные меры. 

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что в случае нанесения удара по КНДР лидер Северной Кореи может санкционировать использование ядерного оружия.

Телевизионный выпуск новостей о запуске северокорейской ракеты. Архивное фото
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
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"Как известно, большая ударная группировка военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" отправилась к Северной Корее по указу (президента США Дональда) Трампа. Но есть также данные, а это самое опасное в этой ситуации, что в этот же регион направлены американские подводные лодки, которые являются носителями крылатый ракет "Томагавк". В составе ВМС США есть четыре таких лодки, каждая из них несет по 154 "Томагавка" морского базирования. Совокупно это означает, что США имеют в регионе потенциал, который может быть использован против КНДР. И есть риск, что если по Северной Корее будет нанесен удар, а такую возможность Трамп не исключает, по крайней мере, в своих публичных заявлениях, то, в качестве ответной меры Ким Чен Ын санкционирует использование ядерного оружия. Каким образом это ядерное оружие будет использовано, каким образом применено, никто не знает. Очевидно, что все-таки, первый удар может быть нанесен по Южной Корее, где находится большая американская военная группировка", – сказал Игорь Коротченко в интервью радио Sputnik.

По его мнению, может сложиться крайне опасная ситуация, в том числе для самих Соединенных Штатов.

"Нельзя исключать, что у Ким Чен Ына есть специальная команда, цель и задача которых заключается в нанесении ответных ударов в том случае, если против Северной Кореи начнется агрессия. Например, не исключено, что один или два ядерных боеприпаса могут быть погружены на подводную лодку. А дальше эта подлодка направится либо к побережью Южной Кореи, либо к побережью США или Японии, где может быть осуществлена ядерная акция. Сценарий страшный, все это ставит мир на грань третьей мировой войны", – отметил военный эксперт.

По мнению Игоря Коротченко, развитие событий может быть хуже, чем Карибский кризис 1962 года: И этого ни в коем случае нельзя допустить.

"Режим в Северной Корее конечно, далек он норм западной демократии, но логику этого режима тоже можно понять. Они не безумцы. У них единственная цель – чтобы их не трогали. Но когда такая военно-морская армада собирается для возможного удара, невозможно прогнозировать дальше действия северокорейского руководства. Допустим, что Северная Корея применит ядерное оружие против американских "Томагавков". Это значит, что США начинают ядерную войну, наносится ответный удар. Поэтому ситуация может быть хуже, чем Карибский кризис 1962 года. И Трамп должен понимать, что ставки в игре, которую он затеял, могут быть просто ужасающими по своим катастрофическим последствиям. И этого ни в коем случае нельзя допустить", – уверен Игорь Коротченко.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее.

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