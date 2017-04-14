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Политолог: применение "матери всех бомб" показало новую черту Трампа

Сюжет:
Применение США неядерной бомбы в Афганистане (21)
12:3114.04.2017
(обновлено: 12:38 14.04.2017)
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Бомба GBU-43/B
© Фото: Eglin Air Force Base
Пентагон опубликовал видео с испытанием мощной неядерной бомбы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров, США при новой администрации становятся склонными к "эффектным" жестам.

Военно-воздушные силы США опубликовали кадры испытаний самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B, которую они называют "матерью всех бомб".

Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules
© Flickr/ US Air Force
Военный эксперт о бомбе GBU-43 в Афганистане: США – "мастера рекламы"

Военные провели испытания еще в 2003 году во Флориде, однако видео появились лишь после того, как 13 апреля США нанесли удар мощнейшей неядерной бомбой по объектам ИГ ("Исламское государство", террористическая группировка запрещена в РФ) в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию "очень удачной миссией".

Эксперты полагают, что всего США имеют 15 бомб GBU-43/B.

По мнению политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, США становятся склонными к "эффектным жестам".

"Фактически это действительно было испытание бомбы, потому что это было ее первое боевое применение. В связи с этим мы увидели некую позицию, некую новую черту Трампа. Он склонен к эффектным, "красивым" жестам с использованием вооруженных сил. Обратите внимание: этот демарш с разворотом военно-морской группировки в сторону Северной Кореи или сброс бомбы – для него важен не результат, а важна картинка. И мне кажется, что таких эффектных, но опасных жестов мы будем наблюдать еще немало во время правления Трампа. Соединенные Штаты показали, что у них есть мощнейшее оружие, делается упор на то, что это мощная неядерная бомба – конечно, это сигнал всему миру и России, в частности. Все это называется "бряцать оружием"", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, удар "матерью всех бомб" был неслучайно нанесен накануне международной конференции по Афганистану, которая пройдет в Москве.

"США показывают, что они склонны решать проблемы военным путем, а не мирным. В вопросе Афганистана они говорят нам о том, что в силах и без участия мирового сообщества решить эту проблему. Кроме того, США опасаются оказаться на вторых позициях, и поэтому они не согласились на участие в конференции в Москве, где, по их мнению, будет лидировать Россия. Но у них и нет никакой политики, определенного подхода к решению проблемы Афганистана, кроме использования оружия. Поэтому США не готовы участвовать в переговорном процессе. То же самое, кстати, мы наблюдаем и по Сирии, и по Северной Корее. Мы видим, что сейчас США вновь начали играть мускулами. Переговорной политики мы не наблюдаем ни на одном направлении", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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