Мнение: для Вашингтона КНДР – это страна, которая не должна существовать

Вашингтон и Пхеньян обменялись угрожающими заявлениями в преддверии ожидаемого в КНДР в ближайшие дни испытания ядерного оружия. Свой прогноз развития событий рассказала в эфире радио Sputnik востоковед-политолог Ирина Ланцова.

США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, сообщает телеканал NBC. Источники в разведке рассказали, что Вашингтон рассматривает такую возможность, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном. Телеканал утверждает, что у американской разведки есть данные о том, что КНДР готовится провести очередные испытания уже в предстоящие выходные.

По данным СМИ, США уже перебросили два эсминца к берегам Корейского полуострова – корабли с крылатыми ракетами "Томагавк" якобы находятся в 300 милях от предполагаемого места будущих испытаний.

Сообщения телеканала прокомментировали в Минобороны США. В ведомстве не стали опровергать информацию о возможном ударе по КНДР. Командный состав всегда рассматривает полный спектр вариантов в непредвиденных обстоятельствах", – заявила агентству Reuters представитель Пентагона Дана Уайт.

Заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Associated Press заявил, что ситуация на Корейском полуострове "зашла в тупик". По его словам, Пхеньян не собирается "сидеть сложа руки" в ожидании превентивного удара США.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ, востоковед-политолог Ирина Ланцова считает, что риска войны в прямом смысле слова пока нет. В то же время она не исключает, что ПВО США действительно могут нанести удар по северокорейским ракетам, если они будут запущены.

"На данный момент все выжидают, потому что и Трамп немного сдал назад: в последней версии стратегии действий по Северной Корее сказано, что они будут использовать в первую очередь экономические и дипломатические методы, а военные – на третьем месте. В Северной Корее ситуация в целом тоже разворачивается в спокойном темпе. Все как бы немножечко застыли в преддверии важной даты "вечного президента" КНДР. Чего можно ожидать в этой ситуации? Возможны точечные удары ПВО по ракетам, которые могут быть запущены со стороны Северной Кореи, дипломатический ответ Пхеньяна с жесткими заявлениями. Но войны в прямом смысле слова в ближайшем будущем я бы не прогнозировала", – сказала Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik.

Она уверена, что своими действиями США, в том числе, подают сигнал Пекину, чтобы тот воздействовал на Пхеньян.

"Возвращение "Карла Винсона" (авианосец США – ред.) в акваторию Корейского полуострова – это не только знак для Ким Чен Ына. Это еще и знак для Китая: дескать, если вы нам не поможете, мы разберемся сами. Об этом Трамп писал в своем Twitter, и он это же демонстрирует конкретными действиями", – считает Ирина Ланцова.

Она полагает, что Вашингтон и далее будет оказывать жесткое давление на КНДР и не будет при этом вступать в диалог с Пхеньяном.

"Для Соединенных Штатов КНДР – это страна, которая вообще не должна существовать. Это страна, где, по их представлениям, полностью нарушаются все те идеалы, которые характерны для США. И Соединенные Штаты в принципе не стремятся вести какой-либо диалог с Северной Кореей. В свое время (Билл) Клинтон близко подошел к этому. Но затем пришел к власти (Джордж) Буш (младший), все это, к сожалению, закончилось и в ближайшее время к этому вряд ли можно будет вернуться", – полагает Ирина Ланцова.

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