Ганжара: Киев дискредитировал конкурс Евровидение. Возможно, навсегда

ЕВС официально подтвердил, что Россия не будет принимать участие в "Евровидении-2017". Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что песенный конкурс потерял все смыслы, которые закладывались в него изначально.

Европейский вещательный союз (ЕВС) официально подтвердил, что Россия не примет участие в "Евровидении-2017". Соответствующее заявление размещено на сайте музыкального конкурса.

Представители организации подчеркнули, что "пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии". Российской участнице Юлии Самойловой предложили выступить по видеомосту. Кроме того, члены оргкомитета предлагали заменить артиста.

"К сожалению, оба варианта были отвергнуты Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017". Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе, и сделали все возможное для этого", – сказано в заявлении.

При этом председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг отметил, что действия украинских властей противоречат духу конкурса.

"Мы решительно осуждаем решение Киева запретить Юлии Самойловой въезд на Украину и считаем, что оно подрывает целостность и неполитический характер конкурса и его миссию по объединению всех стран в дружественном соревновании", – заявил он.

Ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать "Евровидение-2017" в связи с отказом Киева принять российскую конкурсантку.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

По мнению депутата Государственного Совета Республики Крым Владислава Ганжары, с самого начала не стоило ожидать, что Киев пойдет навстречу России и изменит свое решение.

"Ожидать, что решение со стороны Киева будет изменено, не стоило. Да и ЕВС, судя по всему, не будет воплощать в жизнь санкции, которые должны были быть применены к Киеву, так как Киев нарушил правила "Евровидения". Впервые с начала основания конкурса были предложены такие беспрецедентные правила участия Юлии Самойловой. И, конечно, в этом смысле сегодня в Киеве будут праздновать победу. Потому что им удалось сохранить ту позицию, которую они заняли в отношении участия нашей представительницы", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сам конкурс "Евровидение" в последнее время все больше дискредитировал себя.

"В целом конкурс "Евровидение" с этого года теряет все те смыслы, которые в нем закладывались. "Евровидение" с каждым годом становилось все больше политическим, и дискредитация конкурса произошла на очень долгое время, а, может, и навсегда. Вообще конкурс "Евровидение" стал в достаточной степени "извращенным", поэтому наши представители всегда очень сильно выделялись абсолютной нормальностью, адекватностью среди конкурсантов, которых делегировали другие страны", – считает Владислав Ганжара.

По его мнению, если бы Юлия Самойлова все-таки приняла участие в конкурсе дистанционно, прямую трансляцию надо было провести из Крыма.

"И если говорить о дистанционном участии Юлии Самойловой в этом конкурсе, я считаю, возможен только один вариант – если бы она выступала в прямом эфире с территории Крыма, например, с набережной Ялты", – заключил Владислав Ганжара.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.