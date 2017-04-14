Военный эксперт: говорить, что американская бомба GBU-43 уникальна, неверно

Применение американцами бомбы GBU-43 в афганской провинции Нангархар носило в первую очередь характер политического послания США другим странам. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил военный эксперт Михаил Ходаренок.

США впервые применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация), сообщили в пресс-службе Пентагона.

Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Президент США Дональд Трамп назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

В американском военном ведомстве рассказали РИА Новости, что удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали системы тоннелей, которую боевики использовали для перемещений. Применялась бомба GBU-43, которая стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

Между тем, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил на своей странице в Twitter, что удар США пришелся по укрепленному пещерному комплексу Тора-Бора, который был построен в свое время для афганских моджахедов при частичном финансировании ЦРУ.

Подробнее о бомбе GBU-43 в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Это американская фугасная авиационная бомба. Она создана больше 10 лет назад. Это единственная бомба со спутниковым наведением. Сбрасывается она, как правило, с военно-транспортного самолета С-130 из-за своих размеров, потому что в длину она имеет больше девяти метров. Весит 9,5 тонн, из которых больше восьми – это гексоген, тротил и алюминиевый порошок", – рассказал Михаил Ходаренок.

Военный эксперт не считает, что бомбу GBU-43 можно назвать самой мощной из когда-либо применявшихся неядерных авиабомб.

"Сказать, что эта бомба – самая мощная и не имеющая аналога, наверное, будет не совсем верно. Сейчас в Афганистане был первый и единственный случай ее боевого применения. А в свое время дальняя авиация ВВС Советского Союза только за три месяца 1988 года с бомбардировщиков Ту-16 сбросила (в Афганистане, – ред.) 289 бомб ФАБ-9000 М-54. Это 9-тонные бомбы. Американцы, конечно, мастера рекламы, но им еще нужно подучить историю дальней авиации", – сказал Михаил Ходаренок.

По мнению военного эксперта, первое применение американцами бомбы GBU-43 носило скорее характер политического послания США другим странам – а на обстановку в самом Афганистане это мало повлияет.

"Там вообще-то конца не видно. Там как началось в 2001 году, и с тех пор сказать, чтобы обстановка имела какую-то тенденцию к стабилизации, наверное, нельзя. Поэтому лично я не думаю, что единственный сброс этой бомбы как-то повлияет на общую обстановку в Афганистане. Какие-то частные задачи этим, конечно, можно решить, но перелома в общее развитие ситуации это не внесет. Это скорее игра мускулами. Это показ своих возможностей и нам, и Корее, и Ирану, и кому угодно: смотрите, дескать, что у нас есть в арсеналах, и это, дескать, еще не все", – считает Михаил Ходаренок.

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