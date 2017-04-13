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Мнение: Трампу явно не хватает специалистов по России

19:5913.04.2017
(обновлено: 20:04 13.04.2017)
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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в нормализации отношений с Россией. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik отметил, что Вашингтон нуждается в выработке четкой внешнеполитической стратегии.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в нормализации отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter.

"Все будет отлично между Россией и США. В нужное время все нормализуется и наконец настанет мир", — отметил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп приветствует посетителей, пришедших в Белый дом в Вашингтоне на экскурсию
© AP Photo/ Evan Vucci
Мнение: слова Трампа об отношениях с Россией выглядят "легковесно"

Ранее Трамп назвал успешными переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. При этом глава Белого дома отметил, что сейчас отношения США и России находятся на "может быть, самом низком в истории уровне", но выразил надежду на то, что они улучшатся. "Россия — сильная страна, мы — очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", — добавил Трамп.

Россия и Соединенные Штаты обменялись серией взаимных резких упреков после ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат. Вашингтон назвал его ответом на химатаку в провинции Идлиб, в которой США и другие страны Запада бездоказательно обвиняют Дамаск. Москва считает подобные действия агрессией против суверенного государства.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американской администрации и лично президенту явно не хватает советников по России для выработки внешнеполитической стратегии.

"После всех действий и заявлений Трампа становится очевидным, что он еще не сформировал внешнеполитическое ведомство, то есть туда не набраны ключевые специалисты, профессионалы по России, которые вырабатывают рекомендации. Сам же Трамп, по понятным причинам, не имеет никакого опыта, как и (Рекс) Тиллерсон. Поэтому Визит Тиллерсона в Москву был направлен на то, чтобы помочь сформулировать внешнеполитическую стратегию Трампа. Он недавно сказал, что сам себе стратег. Привык еще до начала переговоров показать, какой он сильный и "крутой", а потом определить себе пространство для маневра. У него очень шаткая внутриполитическая позиция, потому что там идет открытый саботаж. Трамп поэтому и людей не может набрать в госдепартамент, потому что не знает, кому может доверять. Кроме того, у Трампа очень уязвимое эго, и на этом люди могут сыграть", —  сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

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