Мнение: инциденты на Евровидении окончательно "опустят" репутацию Украины

Полиция Украины опубликовала гид по безопасности для гостей "Евровидения". Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik отметил, что власти пока не продемонстрировали, что способны контролировать ситуацию.

Национальная полиция Украины рассказала иностранным гостям песенного конкурса "Евровидение-2017", как нужно вести себя в случае опасности. Об этом говорится в памятке для посетителей мероприятия, опубликованной на сайте ведомства.

Полиция рекомендует иностранцам избегать "агрессивных толп", сводить общение с ними к минимуму и не реагировать на провокации. "В случае опасности не стесняйтесь кричать и убегать", – говорится в памятке.

В ведомстве пояснили, что полиция может останавливать людей и проводить с ними собеседования, обыскивать, проверять документы или вещи, а также использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik отметил, что повышенные меры безопасности диктует обстановка в стране.

"Это первый случай за всю историю существования конкурса, когда мероприятие проходит в стране, в которой частично введена чрезвычайная ситуация, хотя в экономике, но все равно введена, и идет гражданский конфликт. Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема. Если бы, например, произошло столкновение, то это могло бы окончательно опустить репутацию страны. Дело в том, что украинские радикалы очень несдержанно относятся, например, к ЛГБТ-сообществу, которое активно посещает "Евровидение". И чтобы не получить избиений, других преступлений на улицах Киева, которые слабо контролируются, то, конечно, необходимо обезопасить иностранных гостей. Если скандал с недопуском российской участницы продолжится, и еще добавится инцидент или конфликт на самом мероприятии, то это будет важным аргументом в пользу того, что Украине зря дали возможность провести этот конкурс", – сказал Дмитрий Абзалов.

Вместе с тем, он отметил, что власти пока не продемонстрировали, что способны контролировать ситуацию.

"Насколько власти в состоянии обеспечить безопасность – вопрос открытый. Если до последнего времени в Киеве собирались радикалы, которые ломились в администрацию президента, то что им мешает то же самое делать во время конкурса? Кроме того, есть силы на Украине, которые не заинтересованы, чтобы мероприятие прошло успешно, потому что (президент Петр) Порошенко будет отчитываться о нем, как о своем достижении, а эти игроки заинтересованы в том, чтобы провести досрочные парламентские выборы, и лишние достижения Порошенко им не интересны", – отметил политолог.

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