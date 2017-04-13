Мнение: слова Трампа об отношениях с Россией выглядят "легковесно"

Лидер США Дональд Трамп заявил, что уверен в нормализации отношений с Россией. Политолог Максим Григорьев в эфире радио Sputnik назвал заявление позитивным сигналом, однако отметил, что оно несколько расходится с реальными действиями США.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в нормализации отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter.

"Все будет отлично между Россией и США. В нужное время все нормализуется и, наконец, настанет мир", – отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп назвал успешными переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. "Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", – заявил он на пресс-конференции.

При этом глава Белого дома отметил, что сейчас отношения США и России находятся на "может быть, самом низком в истории уровне", но выразил надежду, что они улучшатся. "Россия – сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", – добавил Трамп.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает заявление со стороны американского лидера позитивным сигналом. Однако, по мнению эксперта, подобные слова несколько расходятся с реальными действиями США.

"Конечно, такого рода заявления господина Трампа нужно оценить позитивно. По сравнению с поведением команды Обамы или других "ястребов" в США, которые стоят на резких антироссийских, русофобских позициях, конечно, это позитивный момент. Однако, безусловно, позитивные высказывания на фоне враждебных действий в той же Сирии смотрятся достаточно легковесными, мягко говоря. Кроме того, насколько можно судить по той информации, которая имеется в прессе, о визите госсекретаря США (Рекса Тиллерсона) в Россию – каких-либо серьезных, содержательных предложений со стороны Америки, со стороны Трампа не последовало", – сказал Максим Григорьев в эфире радио Sputnik.

Переговоры Тиллерсона с Лавровым и Путиным прошли в среду в Москве. Дипломатические источники РИА Новости сообщили, что 99% времени было посвящено сирийской проблеме.

Госсекретарь США назвал встречу продуктивной, выразив уверенность, что Москва и Вашингтон должны остановить деградацию двусторонних отношений, и отметив, что подобная ситуация недопустима между ядерными державами.

Ранее Россия и Соединенные Штаты обменялись серией взаимных резких упреков после ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат. Вашингтон назвал его ответом на химатаку в провинции Идлиб, в которой США и другие страны Запада бездоказательно обвиняют Дамаск. Москва считает подобные действия агрессией против суверенного государства.

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