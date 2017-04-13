Мнение: закон об "оккупации" выбьет из-под Порошенко "подставочку жертвы"

В Верховной раде отклонили законопроект о "временно оккупированных территориях" Донбасса и Крыма. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что, прежде всего, против этого закона выступает лидер Украины Петр Порошенко.

Комитет местного самоуправления Верховной рады отклонил законопроект о "временно оккупированных территориях". Документ был разработан фракцией "Самопомощь" и фактически признавал "оккупацию" Россией части территории Украины – Донбасса и Крыма. Кроме того, закон приравнял бы украинских пленников к военнопленным. Кроме того, в документе содержались требования принять закон, который бы определил механизм "деоккупации" Донбасса и Крыма, а также предполагал прекращение всех торговых связей с Донбассом.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что принятие закона об "оккупированных территориях Донбасса" отрежет часть Украины. Он также подчеркнул, что в случае если этот закон будет принят, то в Донбассе больше не смогут находиться международные наблюдательные миссии, в том числе ОБСЕ.

Политолог Александр Асафов считает, что сейчас на Украине происходит борьба разных политических сил, и инициатива "Самопомощи" является частью этой борьбы.

"Фактически мы наблюдаем противоборство двух политических лагерей. И стороны прикрываются такими аккуратными причинами и поводами. Но на самом деле ситуация обстоит несколько иначе. "Самопомощь" после того, как в прошлом году перешла в оппозицию, пытается максимально радикализовать политическую повестку. Они видят выполнение своей политической миссии в ослаблении Порошенко, заставляя его принимать непопулярные меры", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Что касается украинского лидера, то он, по мнению политолога, понимает, чем для него и для Украины может обернуться признание Донбасса "оккупированной территорией". Александр Асафов считает, что Порошенко на это не пойдет.

"Порошенко понимает прекрасно, что принятие любого закона с этим выражением ("оккупированные территории") переводит его от идеологических клише в язык юридических дефиниций. Соответственно, если Порошенко признает территорию Донбасса оккупированной, дальше придется объявлять войну России. То есть признание оккупации фактически вышибет из-под Порошенко такую удобную подставочку "жертвы", "жертвы агрессии", "жертвы влияния Россия". Он уже не сможет быть жертвой, а должен будет вести себя, как государев муж, то есть объявлять войну и нести все последующие риски", – заключил политолог.

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