Политолог: ущерб $1 млрд на складе боеприпасов? В Европе Украину не поймут

Пожар на складе под Харьковом уничтожил боеприпасы на миллиард долларов, заявили в Киеве. У политолога Дмитрия Журавлева озвученная цифра вызывает сомнения. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Украина в результате пожара на арсенале в Балаклее потеряла боеприпасов на миллиард долларов, сообщил глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский.

"В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на миллиард долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе такое допустить", – приводит слова Пашинского сайт "5 канала".

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта, был потушен на следующий день. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что пожары на украинских складах боеприпасов – событие периодическое.

"Насчет того, что из-за этого пожара потерян миллиард долларов, я сильно сомневаюсь. Не факт, что боеприпасы были там в таком объеме на момент пожара. Заметьте, на Украине пожары на складах боеприпасов – это периодическое событие: как только отгрузят "мимо руководства" что-нибудь, то сразу после этого горит склад. Что-то там остается, конечно, иначе взрывов не будет, и все поймут, что "все украдено до нас", как в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика". Сейчас еще и помощь у европейцев попросят – если не военную, то финансовую. И это, к сожалению, постоянный процесс. Боюсь, что уже даже европейские партнеры Украину не поймут. Массовая коррупция в украинской армии – не неожиданное событие", – сказал Дмитрий Журавлев.

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