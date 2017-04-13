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Эксперт об ударе США по складу ИГ*: ситуация с химоружием проясняется

15:2613.04.2017
(обновлено: 15:31 13.04.2017)
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Дым над городом Кобани, Сирия, после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. 17 ноября 2014
© AP Photo/ Vadim Ghirda
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу ИГ* с химоружием, погибли сотни человек. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что теперь факт наличия химоружия у террористов не может вызывать никаких сомнений.

Самолеты международной коалиции разбомбили склад с химоружием террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Дейр-эз-Зор. От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей, заявили в генштабе Сирии.

Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17.30-17.50 по местному времени (совпадает с московским).

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия
© AFP 2017/ Delil Souleiman
Опять химоружие в Сирии. Но на сей раз виноваты американцы

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", – говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik напомнил, что химическое оружие, принадлежавшее Дамаску, было уничтожено еще несколько лет назад.

Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© AFP 2017/ Omar haj Kadour
Эксперт: химатака в Идлибе – это современный "Казус белли"

"Ситуация с химическим арсеналом в Сирии начинает проясняться. В 2013 году совместным решением США и России началось уничтожение этого арсенала. Это был один из образцов удачного сотрудничества двух великих держав в кризисной точке. Но если со стороны правительства Сирии весь арсенал был уничтожен, то последующие действия ИГИЛ* в Ираке и в Сирии показали, что они стали производить это оружие кустарным способом. При освобождении Алеппо и ряда других населенных пунктов в Сирии российскими саперами не раз публично демонстрировались образцы химического оружия, которое использовали исламисты", – сказал Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, наличие химического оружия у террористов в Сирии теперь не должно вызывать сомнений.

"Другое дело, что американцы, совершив ракетный удар по сирийскому аэродрому, заявили, что это было ответом на якобы применение химического оружия правительством Сирии. Но теперь наличие неких арсеналов химического оружия в руках радикальных исламистов, которые используют его при провокациях – этот факт уже не вызывает сомнений. Этот факт должен расследоваться совместными усилиями, прежде всего, США, а также России и европейских стран, чтобы избежать повторения таких инцидентов в дальнейшем", – заключил политолог.

Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)
© Фото: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
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Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о том, что 80 человек погибли и 200 пострадали при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб. Вину за это оппозиция и страны Запада возложили на Дамаск, ничем не подкрепив свои утверждения. 

В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по базе сирийских ВВС Шайрат близ города Хомс. По разным данным, погибли от семи до десяти человек, в том числе мирные жители. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это "пропорциональным ответом" на химическую атаку в Идлибе.

*Террористическая группировка запрещена в России

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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