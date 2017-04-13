Мнение: у Москвы и Вашингтона наметилось "контррешение" вопроса по Сирии

Результаты от переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном будут не скоро, но стороны договорились о диалоге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что стороны услышали друг друга.

Результаты от переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном будут не скоро, но стороны договорились о диалоге, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Важный разговор был у президента (РФ Владимира Путина), продолжавшийся около двух часов, и затем наши переговоры до встречи в Кремле, и после пресс-конференции мы, кстати, еще около часа неформально поговорили о том, какие возникают возможности. Наверное, не скоро будут результаты, но, по крайней мере, в оперативном плане мы договорились установить диалог по целому ряду важных вопросов", – сказал Лавров на пресс-конференции.

В среду, 12 апреля, закончился двухдневный визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Как сообщили РИА Новости российские дипломатические источники, присутствовавшие на переговорах, Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон посвятили сирийской проблематике 99% своего времени.

Оба дипломата согласились, что необходимо провести тщательное расследование инцидента в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, где в результате химической атаки погибли десятки людей.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американская сторона, официально поддерживая идею расследования, не будет принимать в нем активного участия.

"Официальная позиция США, конечно, будет в пользу такого расследования, однако они не будут принимать в нем активного участия. В силу того, что политический истэблишмент США сформировал для себя то решение, которое уже продвигает, в том числе, и во внешней политике. Поэтому ожидать каких-то конструктивных шагов со стороны США в расследовании, думаю, не стоит. Между тем, судя по высказываниям на пресс-конференции по итогам визита Тиллерсона, можно сделать вывод о будущем контррешении вопроса: что нет необходимости концентрироваться на личности, а есть необходимость концентрироваться на проблеме, которую нужно решить в этом регионе", – сказал Григорий Ярыгин.

По его мнению, Вашингтон передал в этой связи определенный сигнал.

"Думаю, что и заявления во время пресс-конференции, и длительность переговоров говорят о том, что, скорее всего, имела место передача Тиллерсоном какого-то послания, заверения от (президента Дональда) Трампа в отношении путей, которыми будут разрешаться проблемы, связанные с Сирией. Без них этот визит имел бы символичное значение. Этот визит обозначил для двух президентов те контуры проблем и подходов к ним, которыми они будут руководствоваться при решении ближневосточного кризиса", – сказал Григорий Ярыгин.

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