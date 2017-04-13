Эксперт об идее упразднить пост президента на Украине: не с того начали

В Раде предложили провести референдум и упразднить пост президента Украины. Член научно-экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Плотников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такая мера лишь усугубит и без того непростую ситуацию в стране.

На Украине следует провести референдум и упразднить должность президента, заявил депутат Верховной рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. Об этом сообщил телеканал "112 Украина". По мнению политика, стране "идеально" подойдет парламентская форма правления.

"Пост президента, считает наша партия, должен быть упразднен на референдуме. Вот Германия не имеет президента фактически, он номинальная фигура, страна имеет земельное устройство – и ничего, прекрасно живет", – сказал Рабинович.

Депутат отметил, что страна "наступает на одни и те же грабли" в вопросе выборов главы государства. "Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, – и все", – заявил депутат.

По словам политика, в парламенте "более живая ситуация", так как проще найти противовесы, а большинство может превратиться в меньшинство и наоборот.

Он также назвал правящую коалицию в парламенте "незаконной", заявив, что она "захватила власть" и "может грабить страну безнаказанно".

Профессор, доктор исторических наук, член научно-экспертного совета Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Алексей Плотников считает инициативу украинского депутата "очередной игрой".

"На мой взгляд, Украина никак не относится к тем странам, где не нужна жесткая вертикаль власти, жесткий президент. В данном случае, я считаю, что это очередное заблуждение, очередные игры в продолжение того, что мы наблюдаем с 2014 года. Если смысл том, что сместить именно Порошенко, то это очень странный путь. Хотя допускаю, что такая вероятность существует. Думаю, что это вообще некая тенденция. Далеко не только один этот депутат выступает с такой инициативой. Скажем, за отмену института президентства очень резко выступает небезызвестная Надежда Савченко", – сказал Алексей Плотников в эфире радио Sputnik.

По его мнению, упразднение поста президента на Украине только еще больше усугубит ситуацию в стране.

"На Украине очень сильны традиции гетманщины, дикого "гуляй-поля", анархии. Поэтому, с моей точки зрения, для них должность президента сверхнеобходима, исходя из политической культуры, политических традиций. Если они хотят, чтобы "гуляй-поле" развернулось еще шире, тогда им действительно нужно отменить пост президента", – полагает эксперт.

Он считает, что есть только один путь для изменения положения в стране в лучшую сторону.

"Корень проблемы на Украине в том, что пришедшие к власти в 2014 году силы – абсолютно деструктивны и в своей основе антигосударственные. До тех пор пока эти силы не будут отстранены от власти, Украина будет болеть разными болезнями. И что бы они ни меняли, это не поможет. Им надо начинать не с этого. С переменой мест слагаемых – отменой президента, заменой его на коллективного президента – ничего не изменится", – заключил Алексей Плотников.

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